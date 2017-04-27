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МЧС России направило в Донбасс 64-ю колонну с гуманитарной помощью

Политика

В Донецк и Луганск будет доставлено около 400 тонн гуманитарных грузов

Ростов-на-Дону, 27 апреля 2017, 04:54 — REGNUM  МЧС России направило в Донецкую и Луганскую народные республики очередную, 64-ю по счёту, колонну с гуманитарной помощью. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Рано утром 27 апреля колонна грузовиков выдвинулась из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в сторону государственной границы.

«Автомобили везут около 400 тонн гуманитарных грузов. В составе груза — детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты», — сообщили в пресс-службе.

Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган». После прохождения необходимых таможенных процедур колонный направятся соответственно в Донецк и Луганск.

Напомним, Россия поправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За этот период МЧС доставило на территорию ДНР и ЛНР более 67 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.

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