МЧС России направило в Донбасс 64-ю колонну с гуманитарной помощью

Ростов-на-Дону, , 04:54 — REGNUM МЧС России направило в Донецкую и Луганскую народные республики очередную, 64-ю по счёту, колонну с гуманитарной помощью. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Рано утром 27 апреля колонна грузовиков выдвинулась из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в сторону государственной границы.

«Автомобили везут около 400 тонн гуманитарных грузов. В составе груза — детские продуктовые наборы, медицинское оборудование и медикаменты», — сообщили в пресс-службе.

Перед прибытием на государственную границу, колонна разделится на две части. Одна из них проследует на пункт пропуска «Донецк», вторая — на «Матвеев Курган». После прохождения необходимых таможенных процедур колонный направятся соответственно в Донецк и Луганск.

Напомним, Россия поправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса с августа 2014 года. За этот период МЧС доставило на территорию ДНР и ЛНР более 67 тысяч тонн различных гуманитарных грузов.

Читайте также:

Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки

Полная боевая готовность: ВСУ проводят ротацию и готовятся к наступлению