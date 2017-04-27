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Синдзо Абэ намерен обсудить с Путиным Сирию и КНДР

Политика

27 апреля в Москве состоятся переговоры президента России и премьер-министра Японии

Токио, 27 апреля 2017, 04:23 — REGNUM  Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным добиться прогресса в переговорах по мирному договору и по вопросу совместной деятельности на южных Курилах, а также обсудить ситуацию вокруг КНДР и Сирии. Об этом он сообщил журналистам перед отлётом в Россию.

«Мы хотим уверенно продвигаться на переговорах по мирному договору, а также сделать большой шаг вперёд в вопросе осуществления совместной деятельности на четырёх северных островах и свободного посещения могил (предков) бывшими жителями», — приводит ТАСС слова Синдзо Абэ.

Японский премьер добавил, что рассчитывает также на «конструктивный диалог и продолжение совместного сотрудничества» по различным международным проблемам, включая ситуацию вокруг Северной Кореи и Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ состоится 27 апреля.

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что переговоры коснутся реализации договоренностей между Москвой и Токио, которые были достигнуты в ходе визита Путина в Японию в декабре 2016 года. Планируется обсуждение двустороннего сотрудничества по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Важной темой обсуждения станет международная политика.

Напомним, российский президент посещал Японию с визитом в декабре 2016 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа дата и темы встречи Путина и Абэ

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