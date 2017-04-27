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Большинство граждан Великобритании уже не поддерживает Brexit — опрос

Политика

Опросы YouGov и Ipsos противоречат друг другу

Лондон, 27 апреля 2017, 04:09 — REGNUM  Согласно последним опросам общественного мнения, граждане поддерживают Консервативную партию премьер-министра Терезы Мэй, однако теперь большинство считает решение о Brexit ошибкой, передает Reuters.

Согласно последнему опросу YouGov, проведенному для газеты The Times, консерваторов поддерживают 45% избирателей. 29% опрошенных граждан поддерживают Лейбористскую партию. Либерал-демократов поддерживают 10% граждан страны, «Партию независимости Великобритании» — 7% граждан.

Однако тот же опрос показал, что курс правительства на выход Великобритании из Евросоюза теперь поддерживает меньшая часть граждан — 45% против 43%, считающих Brexit правильным. 12% опрошенных не определились по данному вопросу.

Выборка и другие подробности опроса YouGov пока не опубликованы, однако он уже вызвал широкое обсуждение публики, — совсем недавний опрос поллстера Ipsos показал совсем другие цифры.

Напомним, 26 апреля Ipsos опубликовал данные опроса с выборкой 1004 человека, согласно которому партию Терезы Мэй поддерживают рекордные 49% граждан Великобритании, курс правительства на Brexit также поддерживает большинство опрошенных.

На референдуме 23 июня 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% избирателей, за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей. Переговоры по Brexit официально начались в марте текущего года и должны завершиться в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэй и Юнкер обсудили «конструктивное сотрудничество» после Brexit

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Выход Великобритании из Евросоюза
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