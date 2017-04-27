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Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Политика

«Произвол группы правительств» взял верх над «духом многосторонности» в ОАГ, заявили в МИД Венесуэлы

Каракас, 27 апреля 2017, 03:31 — REGNUM  Венесуэла инициирует процедуру выхода из Организации американских государств (ОАГ). Об этом сообщила министр иностранных дел страны Дельси Родригес на своей странице в Twitter.

«Венесуэла выходит из ОАГ, потому что у неё есть достоинство, независимость, суверенитет — ради мира и будущего нашей родины», — написала министр.

По её словам, Каракас предоставлял ОАГ шанс для того, чтобы в организации «возобладал дух многосторонности», однако «нарушение правил организации взяло верх».

Данное решение принято властями Венесуэлы после того, как Постоянный совет ОАГ, вопреки протестам Каракаса, на встрече 26 апреля принял решение созвать экстренное совещание глав МИД стран-участниц для обсуждения ситуации в республике.

Ранее в Венесуэле предупреждали о готовности прекратить своё членство в ОАГ из-за несогласованной со страной сессии. «Мы не потерпим дальнейшего произвола, который позволяет себе группа правительств, известных своей идеологической и политической предвзятостью в отношении Венесуэлы», — заявляла глава МИД республики.

ОАГ была основана в 1948 году и объединяет 35 государств Северной, Южной и Центральной Америки. Отмечается, что процесс выхода Венесуэлы из организации может занять около двух лет.

Напомним, в Венесуэле с начала апреля продолжаются антиправительственные демонстрации, вызванные конфликтом между контролируемым оппозицией парламентом и Верховным судом, лояльным правительству Николаса Мадуро. Оппозиция обвинила Верховный суд в узурпации власти после его решения взять на себя полномочия парламента ввиду систематического нарушения парламентом решений суда. Решение суда впоследствии было отменено, но оппозиция всё равно вывела людей на улицу с требованием отставки судей.

Акции протеста сторонников оппозиции сопровождаются столкновениями с полицией, массовыми беспорядками и случаями мародёрства. За период манифестаций погибли около 30 человек. Полиция задержала более тысячи участников беспорядков.

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