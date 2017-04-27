Израиль просит США не допустить появления военной базы Ирана в Сирии

Вашингтон, , 03:31 — REGNUM Министр разведки и атомной энергии Израиля Исраэль Кац обратился к администрации президента США Дональда Трампа с просьбой не допустить появления в Сирии постоянной военной базы Ирана, передает Reuters.

Кац находится в Вашингтоне для встречи со спецпосланником Трампа на Ближнем Востоке Джейсоном Гринблаттом. По словам министра, он надеется найти «взаимопонимание» с Белым домом по вопросу сирийского урегулирования и сдерживания Ирана.

«Я хочу достичь взаимопонимания и соглашения между США и Израилем, чтобы не допустить того, чтобы Иран имел постоянные вооруженные силы в Сирии — в воздухе, на суше и на море», — сообщил Кац журналистам.

По словам Каца, недопустимость размещения военных Ирана в Сирии должна быть предусмотрена «любыми будущими соглашениями» по мирному урегулированию в Сирии.

Кац также подтвердил, что правительство Израиля считает американскую атаку на сирийский военный аэродром Шайрат, которая была совершена в начале апреля, «важной морально и стратегически».

При этом министр выразил надежду, что Россия под давлением США сможет «использовать свое влияние, чтобы помочь обуздать деятельность Ирана в Сирии».

Напомним, военнослужащие Ирана и России находятся в Сирии на законных основаниях, для борьбы с террористами из группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по соглашению с действующим правительством Башара Асада.

В ближневосточной стране также нелегально размещены вооруженные силы «антитеррористической коалиции» во главе с США, которые формально тоже борются с исламистскими группировками. Реально США 6 апреля нанесли удар по аэродрому Шайрат сирийской армии, что привело к резкой эскалации напряженности в регионе.

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