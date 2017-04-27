Режим прекращения огня в Сирии был нарушен 13 раз за сутки

Москва, , 03:14 — REGNUM В Сирии за сутки 26 апреля подтверждено 13 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 12 нарушений в провинциях Дамаск (6), Латакия (3), Хама (2) и Деръа (1)», — говорится документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 16 нарушений в провинциях Дамаск, Алеппо, Деръа, Идлиб и Хомс, однако в ходе разбирательства по данным эпизодам российской стороной был подтверждён только один случай нарушения.

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В течение суток под контроль правительственных войск Сирии перешло ещё 225,6 км² территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло освобождено свыше 4533,1 км² территории, от вооружённых формирований террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождено 234 населённых пункта.

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Напомним, в Сирии с 30 декабря 2016 года действует режим прекращения боевых действий. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран. Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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