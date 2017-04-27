Чэ Цзюнь сменил Ся Баолуна на посту партийного лидера провинции Чжэцзян

Ханчжоу, Китай, , 03:12 — REGNUM В Китае назначен новый секретарь Чжэцзянского провинциального комитета Компартии страны, сообщает 26 апреля агентство «Синьхуа».

Как стало известно бывший провинциальный партийный руководитель Ся Баолун уступил место сменившему его на посту Чэ Цзюню. Соответствующие заявления были сделаны 26 апреля в рамках решения ЦК Компартии Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нинся-Хуэйской автономном районе КНР также назначен новый партийный лидер. Кроме того, провинции Хэбэй и Шаньдун получили новых губернаторов.

Также стоит отметить, что в середине апреля в Китае прошли масштабные кадровые ротации.

Читайте также: Новая волна перестановок высокопоставленных управленцев в Китае

Читайте ранее в этом сюжете: Гун Чжэн официально избран губернатором китайской провинции Шаньдун