Четверг, 27 Апреля 2017 года
03:59:32 МСК

Чэ Цзюнь сменил Ся Баолуна на посту партийного лидера провинции Чжэцзян

Политика

В Китае проходят кадровые ротации

Ханчжоу, Китай, 27 апреля 2017, 03:12 — REGNUM  В Китае назначен новый секретарь Чжэцзянского провинциального комитета Компартии страны, сообщает 26 апреля агентство «Синьхуа».

Как стало известно бывший провинциальный партийный руководитель Ся Баолун уступил место сменившему его на посту Чэ Цзюню. Соответствующие заявления были сделаны 26 апреля в рамках решения ЦК Компартии Китая.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Нинся-Хуэйской автономном районе КНР также назначен новый партийный лидер. Кроме того, провинции Хэбэй и Шаньдун получили новых губернаторов.

Также стоит отметить, что в середине апреля в Китае прошли масштабные кадровые ротации.

Читайте также: Новая волна перестановок высокопоставленных управленцев в Китае

Читайте ранее в этом сюжете: Гун Чжэн официально избран губернатором китайской провинции Шаньдун

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политика Китая
Главное сегодня
NB!
27.04.17
Война, ставшая результатом беспечности
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Новосибирцы отстояли свои права. Кто победитель – и кто проигравший?
НовосибирскРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Украина наращивает экспорт своих товаров в Россию. Вот такая «война»
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Экономика
NB!
27.04.17
Азербайджан и ЕС: о чем задумался Баку
БакуАзербайджан Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
27.04.17
Майдан головного мозга как комплексное расстройство психики и интеллекта
КиевУкраина Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
27.04.17
Когда театр не «для души», а о душе
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Лев Евгеньев «Бронзовый апрель» и слабость России: начало санкций и войны
ТаллинЭстония REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
27.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаДжаред Кушнер — универсальный солдат администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
26.04.17
В комитете Совфеда по обороне назвали гарантию от ядерного удара США
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
26.04.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваМодульный человек и его конструкторы
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
РимИталия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
26.04.17
Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
26.04.17
«ЦСКА» забил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Андрей РепинНе парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
ещё главное