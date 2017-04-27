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Трамп рассматривает возможность закрыть суд, заблокировавший два его указа

Политика

9-й окружной суд в Сан-Франциско работает как «полуавтомат», заявил глава Белого дома

Вашингтон, 27 апреля 2017, 02:59 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность приостановки работы 9-го окружного суда в Сан-Франциско, по решению которого были блокированы два его указа, ужесточающих иммиграционную политику. Об этом он рассказал в интервью газете Washington Examiner.

«Безусловно, я рассматриваю», — сказал глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос журналиста. «Многие люди хотели бы приостановки работы 9-го окружного суда. Потому что это возмутительно», — добавил он.

По словам Трампа, язык его миграционного указа, заблокированного судом в Сан-Франциско, был настолько простым, что даже первоклассник вполне смог бы понять его.

«Все сразу бегут в 9-й окружной. А у нас большая страна. Есть немало других мест. Но они сразу бегут именно в 9-й окружной. Потому что они знают, как это работает — полуавтомат», — отметил президент США.

Напомним, 25 апреля суд Сан-Франциско заблокировал указ Дональда Трампа о запрете финансирования так называемых городов-убежищ — территорий, не желающих предоставлять властям в Вашингтоне сведения о нелегальных мигрантах. Ранее этот же суд заблокировал иммиграционный указ Трампа от 6 марта 2017 года, временно запрещавший въезд в США гражданам Сирии, Йемена, Судана, Ливии, Сомали и Ирана.

Глава аппарата Белого дома Райнс Прибас, комментируя действия суда, заявил: «Просто Девятый окружной суд спятил».

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал смешной блокировку его указа о городах-убежищах

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