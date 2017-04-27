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Гун Чжэн официально избран губернатором китайской провинции Шаньдун

Политика

Ранее он был назначен и.о. губернатора и вице-губернатором провинции

Цзинань, Китай, 27 апреля 2017, 02:52 — REGNUM  В провинции Шаньдун на Востоке Китая избран новый губернатор, передает 26 апреля агентство «Синьхуа».

На Седьмой сессии Шаньдунсокго собрания народных представителей 12-го созыва Гун Чжэн был избран на пост губернатора провинции.

Новоизбранный глава провинции родился в 1960 году. Работал в Главном управлении таможни КНР, а также возглавлял Компартию в городе Ханчжоу, столице провинции Чжэцзян, расположенной в восточной части страны вплоть до своего переезда в Шаньдун в 2015 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Гун Чжэн был назначен на пост вице-губернатора и исполняющего обязанности губернатора провинции.

Напомним, что в результате масштабных перестановок управленческих кадров в Китае в начале 2017 года сменился ряд губернаторов и партийных руководителей провинциального уровня. Антикоррупционная кампания, запущенная властями Поднебесной также способствует ротации кадров.

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