В Нинся-Хуэйском автономном районе КНР сменился партийный лидер
Ши Тайфэн сменил на посту Ли Цзяньхуа
Иньчуань, Китай, 27 апреля 2017, 02:42 — REGNUM В Нинся-Хуэйском автономном районе КНР назначен новый партийный руководитель, передает 26 апреля агентство «Синьхуа».
Как стало известно, новым руководителем Регионального комитета Коммунистической партии Китая по Нинся-Хуэйскому автономному району был назначен Ши Тайфэн, который сменил на этой партийной должности Ли Цзяньхуа, утверждается в официальном постановлении.
Согласно постановлению, Ли будет переведен на другой пост по решению Центрального Комитета Партии, передает агентство.
Напомним, что в Китае проходит волна перестановок управленческих кадров, а также антикоррупционная кампания, которая стимулирует ротацию кадров.
Читайте также: Новая волна перестановок высокопоставленных управленцев в Китае
Читайте ранее в этом сюжете: Назначен новый губернатор китайской провинции Хэбэй
Читайте развитие сюжета: Гун Чжэн официально избран губернатором китайской провинции Шаньдун
Ctrl +
Enter, чтобы отослать информацию редактору.
- 26 Апреля 2017 Количество китайско-казахстанских СП за год выросло в 1,5 раза
-
- 27 Апреля 2017 Назначен новый губернатор китайской провинции Хэбэй
-
- 27 Апреля 2017 Гун Чжэн официально избран губернатором китайской провинции Шаньдун
-
- 27 Апреля 2017 Чэ Цзюнь сменил Ся Баолуна на посту партийного лидера провинции Чжэцзян