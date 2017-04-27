В Нинся-Хуэйском автономном районе КНР сменился партийный лидер

Иньчуань, Китай, , 02:42 — REGNUM В Нинся-Хуэйском автономном районе КНР назначен новый партийный руководитель, передает 26 апреля агентство «Синьхуа».

Как стало известно, новым руководителем Регионального комитета Коммунистической партии Китая по Нинся-Хуэйскому автономному району был назначен Ши Тайфэн, который сменил на этой партийной должности Ли Цзяньхуа, утверждается в официальном постановлении.

Согласно постановлению, Ли будет переведен на другой пост по решению Центрального Комитета Партии, передает агентство.

Напомним, что в Китае проходит волна перестановок управленческих кадров, а также антикоррупционная кампания, которая стимулирует ротацию кадров.

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