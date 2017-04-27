ООН: Африканские страны против возвращения лидера повстанцев в Южный Судан

Нью-Йорк, США, , 02:33 — REGNUM Представитель миротворческой миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС) Дэвид Ширер считает, что возвращение лидера «оппозиции» Риека Мачара в Южный Судан может способствовать эскалации конфликта в частично признанной африканской республике, передает Reuters.

Ширер сообщил, что многие страны восточной Африки, а также ЮАР, выступают против идеи возвращения Мачара в Южный Судан, где его сторонники продолжают бои с правительственными войсками.

«В регионе очень чувствуется, что его возвращение не обязательно будет положительным на данном этапе», — пояснил представитель МООНЮС.

В настоящий момент Мачар находится в Конго, однако заявляет о намерении вернуться к своим сторонникам в Южном Судане.

Напомним, кризис в Южном Судане не прекращается после «резни в Джубе» — столкновений армии президента Сальвы Киира и повстанцев Мачара, произошедших в июле 2016 года в столице африканской страны.

Столкновение привело к возобновлению гражданской войны, которая с небольшими перерывами продолжается в Южном Судане с момента обретения независимости от Судана в 2011 году.

Читайте ранее в этом сюжете: США требует новых санкций против Южного Судана