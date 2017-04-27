Хэфэй, Китай, , 02:31 — REGNUM Вице-губернатор китайской провинции Аньхой находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях партийных норм и правил, передает 26 апреля агентство «Синьхуа» со ссылкой на антикоррупционное ведомство.

Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины опубликовала на своем сайте информацию о том, что вице-губернатора провинции Аньхой, расположенной на востоке КНР, попал под следствие. Подробности пока не сообщаются.

В ноябре 2016 года ИА REGNUM сообщало, что вице-губернатор провинции Аньхой Чэнь Шулун предстанет перед судом за «многочисленные серьезные нарушения трудовой дисциплины» и коррупцию.

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