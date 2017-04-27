Мэра Риги оштрафовали за общение со школьниками на русском языке

Рига, , 02:24 — REGNUM Центр государственного языка Латвии оштрафовал мэра Риги Нила Ушакова на 50 евро за общение с русскоязычными школьниками на русском языке. Об этом он сообщил 26 апреля на своей странице в Facebook.

«Вы не поверите, но Центр госязыка выписал мне ещё один штраф — 50 евро. В этот раз за то, что я русскоязычным школьникам, которые задавали мне вопросы во время неформальной встречи на русском языке, на русском же языке и ответил», — написал Ушаков.

«По мнению Центра госязыка, должностное лицо не может отвечать школьникам на их родном языке. Даже во время неформального общения», — констатировал мэр.

При этом, по его словам, тот факт, что встреча со школьниками транслировалась в Facebook, был воспринят как «отягчающий», несмотря на то, что речь идёт его личной странице в соцсети.

Ушаков подчеркнул, что его позиция остаётся неизменной: «Закон о госязыке не регулирует неформальное общение». В этой связи он заявил о намерении оспаривать выписанный его штраф в суде, а «если надо — то и в Конституционном суде».

Напомним, в июле 2016 года Центр государственного языка Латвии оштрафовал Нила Ушаков за то, что Рижская дума использует русский язык для общения в социальных сетях. Мэр принял решение обжаловать данное решение в суде, а также заявил, что столичная дума «продолжит как и раньше общаться со своими жителями по меньше мере на трех языках — латышском, русском, английском».

В феврале 2017 года Суд Видземского предместья оставил решение Центра государственного языка о штрафе Нилу Ушакову в размере 140 евро в силе.

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