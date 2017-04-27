В Турции уволены 9103 сотрудника полиции, связанные с переворотом
Днем ранее были задержаны 803 участника организации Гюлена
Анкара, 27 апреля 2017, 01:50 — REGNUM Из полиции Турции были уволены 9103 сотрудника полиции по результатам расследования попытки государственного переворота июля 2016 года, передает Reuters.
Согласно предварительному расследованию, все уволенные были связаны с организацией проповедника Фетхуллы Гюлена, проживающего в США, которого турецкая власть называет основным организатором неудавшегося переворота.
Днем ранее, 26 апреля, стало известно о рейдах в 54 провинциях Турции, в результате которых были задержаны 803 человека, подозреваемые в связях с организацией Гюлена. Часть задержанных — сотрудники полиции.
Напомним, попытка военного переворота в Турции произошла в ночь на 16 июля 2016 года. Президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана пыталась отстранить от власти группа военных.
С момента путча власти Турции арестовали около 40 тыс. человек и уволили около 120 тыс. чиновников, полицейских, военных, судей и учителей.
В настоящий момент в стране до сих пор действует режим чрезвычайного положения, введение которого после попытки переворота привело к резкому обострению отношений между Турцией и США.
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