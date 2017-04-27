Эбрахим Раизи: Американцы должны бояться слова «Иран»

Тегеран, , 00:55 — REGNUM Кандидат на пост президента Ирана от консерваторов, сторонник «жесткой линии» Эбрахим Раизи считает, что США должны бояться слова «Иран», передает Associated Press.

«Сегодня американцы боятся слова «Иран», — заявил Раизи иранскому ТВ. — И это правильно. Мы не должны отступать — мы должны заставить их отступить».

Раизи, бывший член наблюдательного совета президентских выборов в Иране, 6 апреля покинул свой пост для участия в выборах в качестве кандидата от консерваторов.

Его противником будет действующий президент Хасан Рухани, который считается сторонником «умеренной линии» в отношениях с Западом.

В ходе президентского срока Рухани было заключено ядерное соглашение, согласно которому Иран обеспечивает доступ представителям МАГАТЭ на свои атомные объекты в обмен на смягчение санкционного режима. Раизи и его сторонники считают сделку вредной для Ирана.

Президентские выборы в Иране намечены на 19 мая. Выборы будут 12-ми по счету и будут проходить одновременно с выборами в городские и сельские советы.

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