Четверг, 27 Апреля 2017 года
00:58:32 МСК

ОАГ проведёт экстренную встречу по ситуации в Венесуэле

Политика

Венесуэла заявила о «произволе» группы стран в ОАГ и пригрозила выходом из организации

Мехико, 27 апреля 2017, 00:54 — REGNUM  Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение провести экстренное совещание глав МИД стран-участниц для обсуждения ситуации в Венесуэле. На заседании 26 апреля данное решение поддержали представители 19 государств, десять членов выступили против.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Каракас может прекратить своё членство в ОАГ из-за несогласованной с её страной сессии Постоянного совета.

«В случае проведения встречи глав МИД ОАГ без согласия Венесуэлы я получила распоряжение от президента Николаса Мадуро запустить процесс выхода нашей страны из организации», — сообщила министр 25 апреля.

«Мы не потерпим дальнейшего произвола, который позволяет себе группа правительств, известных своей идеологической и политической предвзятостью в отношении Венесуэлы», — подчеркнула Родригес.

Напомним, в конце марта, несмотря на прямой протест Каракаса, большинство стран-членов ОАГ в ходе внеочередной сессии в Вашингтоне выразили намерение согласовать «дипломатические решения» для посредничества в политическом и социальном кризисе в Венесуэле.

20 государства согласовали совместную декларацию, обязавшись выработать дорожную карту «в кратчайшие сроки», чтобы «поддержать функционирование демократии и уважение к верховенству закона в Венесуэле». Одиннадцать стран высказались против такого решения.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла пригрозила выходом из Организации американских государств

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
Главное сегодня
NB!
27.04.17
«Реал» (Мадрид) уничтожил «Депортиво» — 2:6
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
27.04.17
Лев Евгеньев «Бронзовый апрель» и слабость России: начало санкций и войны
ТаллинЭстония REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
27.04.17
Андрей МаленькийФабрика законов: как строится новая Государственная дума — 3
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
27.04.17
Игорь СвиринПоздравляем памперсы с 52-летием и желаем им...
ВашингтонСША REGNUM: ничто не забыто Наука
NB!
27.04.17
«ПСЖ» не оставил шансов «Монако» в 1/2 финала Кубка Франции
ПарижФранция Футбол Спорт
NB!
26.04.17
«Боруссия» (Дортмунд) одолела «Баварию» в шикарном противостоянии
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Автогол Роберта Хута принес «Арсеналу» минимальную победу над «Лестером»
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаДжаред Кушнер — универсальный солдат администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
26.04.17
В комитете Совфеда по обороне назвали гарантию от ядерного удара США
МоскваРоссия Ядерное оружие Политика
NB!
26.04.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваМодульный человек и его конструкторы
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
РимИталия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
26.04.17
Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
26.04.17
«ЦСКА» забил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Андрей РепинНе парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
26.04.17
Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Битва за Арктику: Норвегия будет бурить на севере много
ОслоНорвегия Борьба за Арктику Экономика
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Андрей РепинСталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
ещё главное