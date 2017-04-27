ОАГ проведёт экстренную встречу по ситуации в Венесуэле

Мехико, , 00:54 — REGNUM Постоянный совет Организации американских государств (ОАГ) принял решение провести экстренное совещание глав МИД стран-участниц для обсуждения ситуации в Венесуэле. На заседании 26 апреля данное решение поддержали представители 19 государств, десять членов выступили против.

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Каракас может прекратить своё членство в ОАГ из-за несогласованной с её страной сессии Постоянного совета.

«В случае проведения встречи глав МИД ОАГ без согласия Венесуэлы я получила распоряжение от президента Николаса Мадуро запустить процесс выхода нашей страны из организации», — сообщила министр 25 апреля.

«Мы не потерпим дальнейшего произвола, который позволяет себе группа правительств, известных своей идеологической и политической предвзятостью в отношении Венесуэлы», — подчеркнула Родригес.

Напомним, в конце марта, несмотря на прямой протест Каракаса, большинство стран-членов ОАГ в ходе внеочередной сессии в Вашингтоне выразили намерение согласовать «дипломатические решения» для посредничества в политическом и социальном кризисе в Венесуэле.

20 государства согласовали совместную декларацию, обязавшись выработать дорожную карту «в кратчайшие сроки», чтобы «поддержать функционирование демократии и уважение к верховенству закона в Венесуэле». Одиннадцать стран высказались против такого решения.

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла пригрозила выходом из Организации американских государств