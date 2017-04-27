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Песков: Договорённости о встрече Путина и Трампа в мае пока нет

Политика

Ранее СМИ сообщили, что лидеры России и США могут встретиться в конце мая

Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 27 апреля 2017, 00:35 — REGNUM  Конкретных договорённостей по встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в мае пока нет. заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока ничего нет», — сказал Песков ТАСС, комментируя информацию в СМИ о возможности такой встречи.

26 апреля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах двух стран сообщила, что первая встреча лидеров России и США может состояться до июльского саммита G20 в Гамбурге.

По информации издания, Москва и Вашингтон ведут переговоры об организации встречи на высшем уровне в конце мая в одной из европейских стран.

Отмечалось, что Дональд Трамп с 25 по 27 мая будет находиться в Европе, в его планах — участие в саммите НАТО в Брюсселе и саммите G7 в итальянской Таормине. После этого президент США может прибыть в одну из третьих стран, куда прилетит и российский лидер.

По сведениям источников, после состоявшегося 12 апреля визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона, встречу глав двух государств стали прорабатывать детально.

Ранее, напомним, в Кремле сообщали, что Путин и Трамп могут встретится на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.

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