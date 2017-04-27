Мэй и Юнкер обсудили «конструктивное сотрудничество» после Brexit

Брюссель, , 00:33 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провели встречу в связи с предстоящим саммитом государств Евросоюза, намеченным на 29 апреля, передает Reuters.

«Премьер-министр провела сегодня конструктивную встречу с президентом Европейской комиссии Юнкером», — сообщил пресс-секретарь госпожи Мэй.

Согласно сообщению пресс-службы, Мэй «подтвердила приверженность Великобритании достижению глубокого и особого сотрудничества с Европейским союзом».

Более содержательных комментариев по прошедшим переговорам дано не было.

Напомним, 23 июня 2016 года граждане Великобритании на референдуме проголосовала за выход страны из Евросоюза, после чего островное государство находится в ситуации Brexit (от английских слов Britain и exit) — процедуры «развода» Объединенного Королевства с ЕС.

Детальные переговоры по Brexit между правительством Великобритании и Брюсселем стартовали в марте текущего года и должны занять около двух лет. В настоящий момент стороны обсуждают вопрос соблюдения прав трех миллионов граждан ЕС, проживающих в Великобритании, — соответствующая резолюция с конкретными рекомендациями должна быть направлена в Лондон 27 мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Reuters: Брюссель требует гарантий прав граждан ЕС в Британии после Brexit