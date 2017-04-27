В США за нарушение визового режима задержан гражданин России

Майами, США, , 00:16 — REGNUM Иммиграционные власти США задержали российского гражданина по подозрению в нарушении визового режима, передаёт Associated Press.

По информации агентства, 30-летний Денис Давыдов проживал в городе Сан-Хосе (штате Калифорния). Ранее он обратился к властям США с просьбой о предоставлении ему политического убежища.

Уточняется, что Давыдов принадлежит к сексуальным меньшинствам и является ВИЧ-инфицированным.

Около месяца гражданин России содержится в следственном изоляторе в Майами, куда он прибыл после поездки на Американские Виргинские острова. Основанием для задержания Давыдова послужило подозрение, что он находится на территории США сверх срока действия его визы.

Его запрос на предоставление убежища в Соединённых Штатах при этом находится на рассмотрении.

Адвокат российского гражданина заявил журналистам, что его подзащитный не представляет никакой угрозы для общества и не имеет криминального прошлого.