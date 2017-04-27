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«КНДР применит самые мощные контрмеры против провокаций США»

Политика

Высокопоставленные чиновники администрации президента США проводят брифинг для 100 сенаторов по ситуации в КНДР

Ким
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ким

Нью-Йорк, США, 27 апреля 2017, 00:02 — REGNUM  Северная Корея применит «самые мощные контрмеры» в ответ на провокации США, согласно заявлению постоянного представительства КНДР при ООН, 26 апреля сообщает Associated Press.

В заявлении также указано, что Северная Корея «одержит победу в смертельной борьбе против американских империалистов».

Действия администрации президента США Дональда Трампа, включая размещение ударной авианосной группы США у побережья Корейского полуострова, «никогда не запугают» Северную Корею. США не удастся подчинить КНДР.

КНДР предпримет «самые мощные контрмеры» в ответ на «провокации США любых форм и уровней», включая внезапный превентивный удар в рамках военных маневров на земле, в море, под водой и в воздухе.

Напомним, накануне в южнокорейский порт Пусан прибыла стратегическая атомная подводная лодка США «Мичиган», которая должна присоединиться к ударной корабельной группировке, возглавляемой авианосцем «Карл Винсон».

Командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис заявил, что баллистические ракеты КНДР, оснащенные ядерной боеголовкой, могут долететь до Гавайских островов.

26 апреля все 100 сенаторов США приняли участие в экстренном заседании. В настоящий момент высокопоставленные чиновники администрации президента США проводя брифинг по ситуации в КНДР.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Япония, Южная Корея и США озвучили новые санкции против КНДР

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