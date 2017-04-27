Законопроект о подарках военным внесен в Госдуму

Москва, , 23:57 — REGNUM Законопроект, разрешающий военнослужащим выкупать подарки, полученные в ходе протокольных мероприятий, внес в Госдуму член Совфеда Александр Башкин, передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля.

Сейчас военнослужащим, как и госслужащим запрещается принимать подарки, а также денежное вознаграждение от физлиц и юрлиц. Вместе с тем пункт 7 статьи 10 федерального закона «О статусе военнослужащих» не содержит указания на возможные исключения, связанные с получением подарка в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, участие в которых связанно с исполнением военнослужащим служебных (должностных) обязанностей.

В связи с этим сенатор предлагает прописать, что «военнослужащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации».