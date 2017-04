Елена Ханенкова, , 23:26 — REGNUM

Роль Кушнера в Белом доме вызвала острую критику со стороны демократов и скептицизм со стороны ряда экспертов. «Дело не только в кумовстве, но это еще и откровенно абсурдно — думать, что молодой специалист по недвижимости сможет воплотить в жизнь все те задачи, которыми любящий тесть попросил его заняться», — пишет издание ForeignPolicy.

Поручения Кушнера включают в себя и разрешение израильско-палестинского конфликта; и руководство командой «спецназа» частных консультантов, которая должна реорганизовывать и рационализировать федеральное правительство; а также проблемы наркозависимости и ветеранов Вьетнама. Кушнер стал неофициальным представителя президента в Китае, Ираке, Мексике, Канаде и где-то еще, куда Трамп еще решит его отправить. По мнению некоторых СМИ США, ему также поручили держать под контролем и главного стратега президента — Стива Бэннона (или, может быть, избавиться от него полностью).

«Кушнер мог бы облегчить себе жизнь, как испорченный богатый ребенок, который предпочитает кататься на лыжах, а не управлять… Его работа слишком сложна для него, даже если он и сочетает в себе хитрость Генри Киссинджера и политические таланты Линдона Джонсона. Но дело не только и не столько в Кушнере. Реальная проблема заключается в том, что сложившаяся ситуация больше говорит нам о президенте, которого он обслуживает, и о характере политической жизни в Вашингтоне. Начнем с того, что вспомним одну важную вещь о Дональде Дж. Трампе: он стар. 70-летний мужчина не будет изучать новые методы управления, как говорят, «старую собаку новым трюкам не выучишь». По большому счету, управленческий подход Трампа уже давно известен: он основан на поощрении соперничества среди подчиненных и требовании высокой лояльности от круга доверенных лиц (его сыновья, а теперь и его зять). С учетом его крайне необычной президентской кампании, почему кто-то ожидает, что Трамп будет действовать по-другому сейчас?» — задается вопросом ForeignPolicy.

Необходимо отметить, что госсекретарю США Рексу Тиллерсону поручена роль, скорее, злого полицейского, который разъезжает по миру, объявляя всем «пренеприятнейшие известия», оставляя своих визави сидеть за столом с открытыми ртами — как это было на совещании министров иностранных дел Большой семерки, когда главный дипломат США во всеуслышание объявил, что американским налогоплательщикам нет никакого дела до проблем европейского государства под названием Украина.

Кроме того, все президенты в прошлом, так или иначе, полагались на советы партнеров или консультантов, с которыми у них была тесная личная связь (а в некоторых случаях и семейные связи). Вудро Вильсон в вопросах по иностранным делам зависел от своего друга Эдварда Хауса, хотя Хаус и не обладал особым опытом в этой области. У Франклина Д. Рузвельта был Гарри Хопкинс; Джон Ф. Кеннеди сделал своего брата генеральным прокурором, а Барак Обама опирался на внутренний круг, в который входили правозащитница Валери Джарретт, советник Бен Роудс и другие «надежные люди», которые меж тем не обладали особой подготовкой или опытом в иностранных делах. Кушнер тоже неопытен, но он не станет первым человеком, который займет высокое политическое и даже дипломатическое положение из-за личных связей с президентом.

«Действительно, установка «всё в семью» Трампа — это давняя тенденция, пришедшая к своему логическому завершению. На протяжении десятилетий президентская власть неуклонно растет, и президенты, как из Демократической, так и из Республиканской партии пытаются укротить федеральную бюрократию, ограничив крупные решения окружением Белого дома. Эта тенденция особенно заметна во внешней политике: Совет национальной безопасности вырос из пары десятков человек в 1950-х годах до более 400 при Обаме, позволив тем самым внутреннему кругу президента действовать независимо от других ведомств.

Ценность лояльности легко понять… Как отметил [американский писатель] Марк Лейбович: «Теперь каждый, по сути, свободный агент, выполняющий любое количество услуг в любом количестве проектов». Поскольку почти все в Вашингтоне в основном заботятся о себе, президенты не могут рассчитывать даже на то, что их собственные назначенцы не повернутся к ним спиной в экстремальной ситуации, или когда их поманят другие возможности.

Например, бывший министр обороны Роберт Гейтс пишет мемуары, в которых описывает, как Обама решает ключевые вопросы национальной безопасности; Леон Панетта — бывший руководитель ЦРУ и министерства обороны — делает то же самое. Он уходит в отставку, подписывает книжный контракт и вставляет нож в спину президенту, который назначил его не один, а два раза на топ-должности.

В такой политкультуре (где каждый сам за себя) каждый президент очень высоко ценит лояльность. В этом смысле Трамп беспокоится еще больше. Он политик-неофит, которого презирало большинство внешнеполитических ведомств, и особенно, как это ни странно, ортодоксальные республиканцы; у него нет реноме в Республиканской партии и нет политической поддержки. В этих обстоятельствах вполне понятно, что он положился на людей, чья лояльность не вызывает сомнений.

Более того, вся кампания Трампа была основана на идее, что существующие правительственные учреждения коррумпированы и неэффективны, а все основные политики и правительственные чиновники идиоты (или того хуже). Если верить, что все опытные чиновники коррумпированы и некомпетентны, тогда вы с равным успехом можете поверить, что молодой девелопер, который женился на вашей дочери, просто не сможет уже сделать ничего хуже. Иными словами, чрезмерная востребованность Кушнера — прямое отражение глубокого презрения Трампа к самому истеблишменту США.

На самом деле, роль Кушнера в Белом доме раскрывает более глубокую проблему: Трампу на самом деле неважно, работает его политика или нет. Его не волнует, будет ли когда-либо исправлена проблема с медицинским обслуживанием, перегреется ли климат, получат ли угольщики или водители-дальнобойщики новые рабочие места, победит ли кто-то когда-то Исламское Государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будет ли восстановлена инфраструктура США. Он заботится только о том, сможет ли он убедить людей, что он — причина всего хорошего, а все плохое — это вина кого-то другого.

Вы можете нанять кого угодно, дать ему тысячу невыполнимых задач, которые необходимо решить до завтрака, а затем вернуться к вашим делам. И это, дамы и господа, причина по которой у Джареда Кушнера есть работа в Белом доме, которую никто другой не может больше выполнить.

Именно поэтому вы не видите, чтобы он предпринимал хоть какие-то усилия в попытках противостоять внешнеполитическому истеблишменту Вашингтона, в отличие от его тестя, которого недавно столь шумно осуждали за интервенцию в Сирии. Кушнер и Трамп вполне могут теперь отрекаться от своих заявленных политических убеждений, и даже если они содержали в себе проблеск здравых мыслей, они никогда не были подкреплены практическими знаниями… Но вина, в конечном счете, лежит не на Кушнере (хотя он умный человек и, возможно, отклонил другие предложения и сосредоточился на спасении дел своей семьи)», — заключает ForeignPolicy.

Сейчас Кушнер сталкивается с большой пиар-борьбой его пытаются заставить выбрать между служением государству и бизнес-интересами. «Хотя Трамп диктует свою политику с помощью Твиттера и большую часть своего времени делает невозможные обещания, Кушнер редко упоминается в этой связи. Сам Джаред известен своей немногословностью. Несколько его публичных заявлений состоят в основном из мягких обобщений и непоколебимой поддержки своего тестя. Источник, близкий к Кушнеру, говорит, что у него просто такой характер — он позволяет своим действиям говорить за себя.

К тому же поговаривают, что он не очень хорош в этом. «Я не разговариваю с прессой», — сказал он в интервью Forbes в декабре. Но кто-то явно формирует его имидж в СМИ, как оплот умеренности, и как человека, работающего над тем, чтобы склонить Трампа к консенсусной и социально-либеральной политике.

Кушнер и Иванка «помогли отказаться от распоряжения, которое бы уничтожило все достижения ЛГБТ эпохи Обамы», — сообщает The New York Times, ссылаясь на «людей, знакомых с проблемой». Они также «вмешались, чтобы смягчить удар по соглашению о климате», — сообщает The Wall Street Journal «по словам нескольких людей, знакомых с этими движениями». Однако известно, что Иванка была сторонницей бомбардировки Сирии, как заявил ее брат Эрик, и, согласно неназванным источникам, Кушнер также поддержал эти действия. Вот почему другие инсайдеры из Белого дома высмеивают их как «глобалистов», и называют их демократами почти во всем, кроме имени.

Джаред действительно держит свои взгляды при себе, он настолько скрытен, что неясно, есть ли они у него вообще, но в Белом доме в нем уверены. Советник по стратегическим коммуникациям Хоуп Хикс говорит о нем: «Джаред — мечтатель с бесконечным аппетитом к стратегиям и изобретательным решениям, которые улучшат качество жизни для всех американцев».

«Группа «Демократия 21» обратилась к высокопоставленному советнику Белого дома Джареду Кушнеру с призывом отказаться от широкого спектра политических вопросов из-за решения сохранить права собственности на сотни своих предприятий.

Как и Трамп, Кушнер вошел в Белый дом, владея сотнями миллионов долларов, недвижимостью и другими активами, что, по словам Фреда Вертхаймера — президента «Демократии 21», может повлиять на обогащение его или его семьи.

«У него есть беспрецедентные полномочия, возложенные на него в Белом доме», — сказал Вертхаймер. «Он зять президента, и у него огромный и сложный набор деловых интересов [и состояние], которое оценивается в 740 миллионов долларов», — цитирует активиста TheWashingtonPost.

«Демократия 21» — некоммерческая организация, ориентированная на борьбу с коррупцией. В своем письме группа призывает Кушнера «публично объявить сейчас, что он отказывается от любого участия в ряде областей политики, чтобы избежать конфликта интересов…»

Эти области должны включать в себя Китай, а также «недвижимость, налоги, торговлю, банковские и финансовые услуги и некоторые направления внешней политики», — заявила группа. Вашингтонский адвокат Джейми Горелик, представляющий Кушнера и его жену, выступил с заявлением о том, что его клиент рассмотрит письмо. «Мистер Кушнер заявил, что будет следовать требованиям государственной этики, в том числе путем изъятия из его компетенции некоторых вопросов, в соответствии с правилами беспристрастности», — сказал Горелик.

Кушнер, в отличие от Трампа, раскрыл тайну своих доходов, он сообщил, что владеет долей в почти 300 различных активах и разных компаниях общей стоимостью в сотни миллионов долларов, большинством из которых он все еще владеет. Он также перечислил более 200 должностей и званий, которые он занимал в частном секторе, и сообщил, что бросил эту деятельность еще в январе этого года, включая фирму, занимающуюся недвижимостью, которая принадлежит его семье, и его газету NewYorkObserver.

Вертхаймер утверждал, что Кушнер должен отказаться от ведения и других вопросов, таких как налоги или финансовые услуги, от которых он лично мог бы извлечь выгоду. Вертхаймер также подчеркнул, что эти правила требуют, чтобы Кушнер отказался от связей с Китаем, в частности из-за его жены Иванки, которой китайцы уже готовы предоставить торговые преференции. Сообщается, что компания Кушнера также обсуждает инвестиции с богатыми китайскими гражданами и китайским страховым гигантом Anbang в проекты по недвижимости.