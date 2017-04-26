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Более девяти тысяч сотрудников полиции отстранили от должности в Турции

Политика

Выдано 3 тыс. 224 ордера на арест подозреваемых в связях с Гюленом

Анкара, 26 апреля 2017, 23:23 — REGNUM  Власти Турции отстранили от должности 9 тыс. 103 сотрудника полиции в рамках расследования предполагаемой связи с исламским священником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки государственного переворота в 2016 году, 26 апреля сообщает Reuter.

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Напомним, ранее правоохранительные органы Турции получили 3 тыс. 224 ордера на арест подозреваемых в связях с Гюленом.

26 апреля полиция арестовала одна тысяча девять подозреваемых в результате масштабной спецоперации, прошедшей в 72 провинциях страны.

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Режим чрезвычайного положения введен в Турции после попытки военного переворота 15−16 июля 2016 года. Более 113 тыс. человек были задержаны, примерно 47 тыс. из них до сих под находятся под стражей. Гюлен отрицает обвинения официальных властей Турции.

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