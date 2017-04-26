Более девяти тысяч сотрудников полиции отстранили от должности в Турции

Анкара, , 23:23 — REGNUM Власти Турции отстранили от должности 9 тыс. 103 сотрудника полиции в рамках расследования предполагаемой связи с исламским священником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым в организации попытки государственного переворота в 2016 году, 26 апреля сообщает Reuter.

Читайте также: Курдский тупик: Почему Рабочая партия Курдистана укрепляет власть Эрдогана

Напомним, ранее правоохранительные органы Турции получили 3 тыс. 224 ордера на арест подозреваемых в связях с Гюленом.

26 апреля полиция арестовала одна тысяча девять подозреваемых в результате масштабной спецоперации, прошедшей в 72 провинциях страны.

Читайте также: В Стамбуле запретили проведение первомайской демонстрации

Режим чрезвычайного положения введен в Турции после попытки военного переворота 15−16 июля 2016 года. Более 113 тыс. человек были задержаны, примерно 47 тыс. из них до сих под находятся под стражей. Гюлен отрицает обвинения официальных властей Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: Еврокомиссия призывает «пересмотреть формат отношений» с Турцией