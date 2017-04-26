В комитете Совфеда по обороне назвали гарантию от ядерного удара США

Москва, , 23:10 — REGNUM Самая верная гарантия от ядерного удара США — способность РФ жестким образом ответить на угрозу. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил первый замглавы комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич, комментируя заявление о том, что противоракетная оборона США создает возможность для внезапного ядерного удара по России.

«Нет сомнений, что подобные заявления имеют определенных адресатов», — сказал сенатор. Первый адресат — мировое сообщество, говорит он.

«Во-вторых, послан ясный сигнал руководству США, что любое развитие событий не станет для нас неожиданностью. Думаю, что это напоминание не будет лишним. Пусть, что называется, они знают, что мы знаем. В данный конкретный момент самая верная гарантия сохранения мира — это наша способность самым жестким образом ответить на возможную агрессию», — заявил Клинцевич, отметив, что именно это, прежде всего, по его мнению, и имел в виду заместитель начальника Главного оперативного штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, делая свое заявление.

«И, наконец, самый главный адресат — российские граждане. Им нечего опасаться: ситуация под контролем», — заключил парламентарий.

Также Познихир отметил, что наращивание потенциала противоракетной обороны США стимулирует гонку вооружений и нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений. Он констатировал, что за последние 15 лет власти США затратили на укрепление и развертывание системы ПРО $130 млрд, а в ближайшие пять лет планируют вложить еще порядка $55 млрд.

Таким образом, к 2022 году противоракет США будет больше, чем боевых блоков на российских межконтинентальных баллистических ракетах.

«Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», — сказал Познихир.

Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны, отметил он.

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