Военный Донбасс: ЛНР допускает привлечение внешней военной силы

Киев, , 23:02 — REGNUM За прошедшие сутки в Донбассе зафиксировано обострение военной обстановки. В частности, противоборствующие стороны применяли тяжелую артиллерию калибров 120 и 122 мм, минометы, танки, БМП, БТРы, гранатометы и весь спектр стрелкового оружия. Об этом 26 апреля заявляют: спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

Так, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Басурин заявил, что вчера украинские войска 54 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции ДНР в прифронтовых населенных пунктах. «В результате минометного обстрела со стороны ВСУ наших позиций погиб один военнослужащий, двое получили ранения», — сказал Басурин.

Он уточнил, что наиболее интенсивные обстрелы идут на Донецком направлении. «Наибольшим обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Крутая Балка, Ясиноватая, Яковлевка, Жабичево, Спартак и район аэропорта Донецка. С позиций 72 омбр и 46 одшбр ВСУ по указанным районам было выпущено 354 мины калибра 82 и 120 мм, три танковых выстрела и 184 боеприпаса из различных видов гранатометов. Военные 53 омбр и 25 овдбр ВСУ выпустили по районам населенных пунктов Зайцево, Широкая Балка и Железная Балка 36 мин различного калибра и 129 боеприпасов из автоматических и ручных гранатометов. С позиций 92 омбр ВСУ выпущено три 122-мм артиллерийских снаряда, два танковых боеприпаса, 63 мины калибра 82 и 120 мм. Также активно применялись различные виды гранатометов и стрелкового вооружение по населенным пунктам Докучаевск, Ясное и Петровскому району Донецка», — рассказал Басурин.

При этом четыре мирных жителя получили ранения. «В результате обстрелов повреждения получил многоквартирный дом в Докучаевске по ул. Ленина, дом 98. С позиций 36 обр МП ВСУ было выпущено 32 мины калибра 82 и 120 мм и применялось стрелковое вооружение по районам населенных пунктов Коминтерново, Новая Таврия, Октябрь, Саханка и Ленинское… К тому же, за минувшие сутки ранения получили четверо мирных жителей… В результате минометного обстрела со стороны украинских силовиков Петровского района Донецка от разрывов 82-мм мин пострадали супруги Александр Бутенко 1955 года рождения, Светлана Бутенко 1957 года рождения — на улице Чехова и Константин Корольчук 1981 года рождения — на улице Шестакова. К тому же, вчера в результате подрыва на взрывном устройстве, установленном украинскими силовиками в местах, используемых гражданским населением для подхода к водоемам, пострадал Андрей Осадчий 1967 года рождения», — добавил Басурин.

По его словам, разведка ДНР продолжает фиксировать усиление группировки ВСУ на окраине Авдеевки (под контролем ВСУ). «Так, в частном секторе во дворах разрушенных домов выявлено местонахождение шести танков из состава 72 омбр. Отмечается прибытие железнодорожного состава в Селидово, 28 км до линии соприкосновения, на платформах которого погружены четыре РСЗО «Град», 12 танков, 10 боевых бронированных машин, 25 единиц автомобильной техники. Также нами зафиксирована работа беспилотных летательных аппаратов противника с целью наведения минометных расчетов и разведки наших позиций. За минувшие сутки отмечается работа восьми беспилотников в районах населенных пунктов Горловка, Ясиноватая, Коминтерново и Петровского района Донецка», — добавил Басурин.

Кроме того, 26 апреля спикер Народной милиции ЛНР Марочко отметил, чтоЛНР закончила мероприятия по мобилизации местного населения для службы в Народной милиции. «Народная милиция ЛНР находится полностью на контрактной форме службы. Призыв в армию, в Народную милицию, не предусмотрен. Мы уже отмобилизованы, то есть наша армия находится в активной фазе, и мы уже не проводим мобилизационных, тех же самых, как вы говорите, призывов в армию», — сказал Марочко.

Он заверил, что служба в НМ ЛНР будет происходить только на добровольной основе. «Но только по собственному желанию и по своим личным убеждениям, никакого силового призыва в Народную милицию нет», — рассказал Марочко.

При этом он считает, что Народная милиция полностью обеспечивает потребности населения в защите и безопасности. В то же время Марочко допустил привлечение военной помощи из других стран в случае полномасштабного наступления ВСУ. «На данный момент Народная милиция ЛНР полностью обеспечивает потребности нашей молодой республики в защите и безопасности. Нам просто нет необходимости на данном этапе привлекать какую-то помощь со стороны тех же самых непризнанных республик. У нас военнослужащие показывают такой уровень мастерства, что не все западные страны могут такие мероприятия проводить. Сейчас проходит плав (учения подразделений Народной милиции по форсированию водной преграды), который даже в некоторых западных странах до сих пор сделать не могут. Смысл нам привлекать другие страны, когда у нас и так все есть? Если будет какое-то другое развитие событий, более масштабное, может, в том случае я могу и не исключать данные факты. Но на данный момент это просто не нужно», — добавил Марочко.

По его словам, вчера киевские силовики обстреляли позиции Народной милиции, когда в ЛНР находился глава СММ ОБСЕ в Украине Апакан. Марочко считает, что Киеву не выгодно перемирие в Донбассе, поскольку в случае заморозки конфликта НАТО перестанет помогать Украине финансами и оружием. «Зная, что на территории республики с рабочей поездкой находится глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, украинские силовики пять раз нарушили режим рекращения огня. Так, вчера в 21.30 из района нахождения газораспределительной станции высокого давления в населенном пункте Лобачево украинские провокаторы вели огонь с применением АГС (автоматический гранатомет станковый), СПГ (станковый противотанковый гранатомет) и стрелкового оружия. Когда ответного огня не последовало, они повторили свою провокацию в 22.30, применив при этом уже 82-мм миномет… Когда Украина начала выполнять Минские соглашения, то поняла, что она будет проигрывать в том плане, что о ней просто забудут. Если здесь не будут стрелять, значит, об Украине как о конфликте забудут, его заморозят, и никто им денег не даст. Вы знаете, что огромные средства поступают от иностранных государств, также Украина активно пользуется помощью стран НАТО, иностранные инструкторы обучают украинскую сторону. И для того, чтобы это все поддерживать в живом состоянии, им нужен здесь конфликт. Если они выполнят пункт отвода сил и средств, то просто лишатся финансирования», — сказал Марочко.

В НМ ЛНР проинформировали, что ВСУ перебросили в район Попасной разведывательное подразделение, укомплектованное новыми оптическими приборами иностранного производства. «В район населенного пункта Попасная нами отмечено прибытие разведывательного подразделения, укомплектовано новыми оптическими приборами иностранного производства. Предположительно, задачей этого подразделения будет проведение провокационных действий против республики, а, возможно, и против наблюдателей СММ ОБСЕ с последующим обвинением в этом подразделений Народной милиции ЛНР», — предположил Марочко.

Он сообщил, что «украинское командование продолжает нарушать условия размещения военной техники вдоль линии соприкосновения, предусмотренные Минскими соглашениями, а также использует режим прекращения огня для наращивания военного потенциала своих подразделений в зоне так называемой АТО». «Выявлено, что в зоне ответственности 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта из состава третьего батальона прибыли три БТР и два грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом», — уточнил представитель военного ведомства.

По его словам, Украина не может оснастить 1,5 тыс. старых советских танков пушками, поскольку они производятся на Урале (Россия). «Больше полутора тысяч танков стоят на Харьковском танковом заводе, готовые полностью, только у них нет стволов, а стволы выпускают на Урале. Естественно, они не могут ничего сделать. Вроде бы и техника есть, а вот как раз марка стали и там есть своя специфика — в танке очень дорогое производство именно самого орудия и там технически очень сложно. Вот эти танки и стоят», — рассказал Марочко.

Он напомнил, что 23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района ЛНР на противотанковой мине подорвался один из двух автомобилей наблюдательного патруля СММ ОБСЕ. «И после того, как данный инцидент произошел, было сразу же выдвинуто туда усиление на данный участок местности, начала работать дополнительная у нас разведка, которая находилась в другом районе. Буквально в этот же день была выявлена «лежка» — оборудованная позиция для наблюдения, где опять же «высококвалифицированные» специалисты оставили очень много следов своего пребывания. Нашли на том месте на следующий день саперы еще две мины. Если бы они (наблюдатели СММ ОБСЕ) не наехали на эту, они бы наехали на другую. Рельеф местности — с одной стороны посадка, с другой стороны бугор, то есть объехать невозможно. Все эти факты были предоставлены, но как воспримет это СММ ОБСЕ, мы не знаем», — добавил Марочко.

Он также упрекнул наблюдателей ОБСЕ в том, что они не фиксируют в своих отчетах тот факт, что техника и вооружение НМ ЛНР находятся в местах хранения. «Они (представители СММ ОБСЕ) почему-то не прописывают, что они попали к нам в места отвода техники, и что наша техника стоит. То есть она переписана по номерам, у них есть количество техники, номерные знаки агрегатов, они их регулярно проверяют, но почему-то они нигде не указывают, что наша техника стоит на месте… Техника ВСУ, которая выведена в места хранения, уже активно используется на линии соприкосновения. Причем об этом неоднократно в своих отчетах указывали и СММ ОБСЕ, но почему-то на это закрываются глаза», — подытожил Марочко.

В свою очередь, 26 апреля спикерМинистерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что в Донбассе резко обострилась ситуация. В результате боевых действий трое украинских военных погибли, пятеро — получили ранения. «Эти тяжелые потери во время вражеских обстрелов украинские войска понесли, в основном, на Донецком направлении», — уточнил Лысенко.

По его словам, общее количество обстрелов со стороны войск ДНР и ЛНР увеличилось более чем в три раза, из тяжелого вооружения — в пять раз. Так, на Донецком направлении после 6 часов вечера ВС ДНР начали стрелять из минометов на Светлодарской дуге, под Горловкой — Зайцево, в Новгородском и Песках. В Авдеевке обстрелы начались еще утром и усилились во второй половине дня. В целом по всем украинским позициям ВС ДНР выпустили более 90 мин. «Кроме минометов, «оккупанты» неоднократно применяли бронетехнику и снайперов, причем по всему фронту от Луганского до Песок. Спокойных мест на фронте нет», — сказал Лысенко.

Он сообщил, что на Луганском направлении ВС ЛНР применяли тяжелое вооружение в трех районах — минометы в Желтом и Крымском; минометы и ствольную артиллерию в Новоалександровке. «При этом выпустили около 30 мин и снарядов. Эти обстрелы произошли вечером, между 19 и 23 часами», — добавил Лысенко. При этом боевые действия велись в Станично-Луганском районе, а также на других опорных пунктах Попаснянского района. Всего за минувшие сутки на Луганском направлении ЛНР нарушила режим тишины 12 раз.

Полковник также проинформировал, что на Мариупольском направлении львиная доля обстрелов со стороны войск ДНР пришлась на участок фронта Павлополь — Широкино, где вчера они четыре раза применяли минометы, дважды — бронетехнику и массово — легкое вооружение. «Наибольшее количество обстрелов приходится на Водяное — вчера их произошло девять, это около 13% от всех вооруженных инцидентов в районе проведения «АТО», — сообщил Лысенко.

Напомним, в феврале 2015 года представители России, Украины и ОБСЕ подписали документ о мерах по выполнению минских соглашений. Позже его парафировали представители ДНР и ЛНР. Пункт 2 документа предусматривает «отвод всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния в целях создания зоны безопасности шириной минимум 50 км друг от друга для артиллерийских систем калибром 100 мм и более, зоны безопасности шириной 70 км для РСЗО и шириной 140 км для РСЗО «Торнадо-С», «Ураган», «Смерч» и тактических ракетных систем «Точка» («Точка У»): — для украинских войск: от фактической линии соприкосновения; — для вооруженных формирований отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины: от линии соприкосновения согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 г.».

Как сообщало ИА REGNUM, утром пресс-центр штаба АТО проинформировал, чтозапрошедшие сутки войска ДНР и ЛНР 65 раз обстреляли позиции ВСУ. «За минувшие сутки трое украинских защитников погибли, еще четверо — получили ранения», — сообщил штаб.