Среда, 26 Апреля 2017 года
23:25:14 МСК

ЦИК РФ отменяет «крепостное избирательное право»

Политика

ЦИК России открыла общественную дискуссию о включении граждан в список избирателей по месту нахождения

Москва, 26 апреля 2017, 22:33 — REGNUM  Существующую сегодня в Российской Федерации систему открепительных удостоверений председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала «крепостным избирательным правом». Проблема их отмены и использование механизма, позволяющего избирателям голосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения, стала одной из тем проходившего 26 апреля заседания Центральной избирательной комиссии России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что возможные механизмы реализации отмены открепительных удостоверений сделают выборы более открытыми и честными. Кроме того, будут отменены все бюрократические барьеры, ограничивающие участие граждан РФ в выборном процессе. При этом она подчеркнула, что будут исключены любые возможности проголосовать при помощи данной системы дважды. Обеспечивать прозрачность работы выборов комиссия сможет при помощи специальной технологической системы, включающей, в том числе, видеонаблюдение.

Практика использования открепительных талонов в России неоднократно становилась объектом серьезной критики. В основном ее ругали за то, что она позволяет манипулировать избирателями и принуждать их к голосованию. Насколько эти обвинения являются обоснованными — вопрос открытый. Во всяком случае, конкретных фактов, когда бы манипуляции с открепительными талонами действительно повлияли на результаты выборов, предъявлено еще не было. Пока что все ограничивается голословными обвинениями. Однако у системы открепительных удостоверений действительно имеется ряд недостатков. И связаны они, прежде всего, с организацией выборного процесса. Для того, чтобы принять участие в выборах, человеку необходимо являться лично в избирательную комиссию по месту его прописки. Однако не всегда это возможно. Люди у нас в стране активно перемещаются. Причины и поводы для поездок и смены места жительства могут быть самые разные, начиная от семейных и заканчивая поиском работы и заработков. Нередко судьба заносит человека в края весьма отдаленные и труднодоступные и не всегда у него возникает желание и возможность возвращаться туда, где он прописан, только для того, чтобы явиться в избирательную комиссию и получить там открепительное удостоверение. А потом ему полагается сразу же сесть на поезд или в самолет и отправиться обратно для участия в голосовании по месту фактического проживания. Действительно, подобная практика выглядит несколько абсурдной. Видимо, поэтому действующую систему открепительных удостоверений председатель ЦИК Элла Памфилова назвала «избирательным крепостным правом». Чтобы сделать процесс выборов в России более рациональным и соответствующим критериям здравого смысла, от них решено отказаться. Это позволит принять участие в выборах людям, которые раньше такой возможности были лишены в силу элементарной невозможности или нежелания получать открепительные талоны по месту их прописки.

Для того, чтобы принять участие в выборах по месту фактического нахождения достаточно будет просто написать заявление в срок от 45 до 5 дней до выборов в местную избирательную комиссию, там, где человек в данный момент находится или фактически живет, а не прописан. Если же у потенциального избирателя вдруг возникнет необходимость уехать за пять дней до выборов, то перед отъездом надо обратиться в избирком по месту прописки и получить там открепительный талон, который даст возможность проголосовать, где он окажется в день выборов. Для тех, кто уже зарегистрирован на сайте госуслуг имеется возможность обратиться в избиркомы в электронной форме. В ходе заседания ЦИК России было объявлено, что разработаны специальные интерактивные карты, позволяющие каждому, кто находится в отъезде, найти ближайшие к нему избирательные комиссии.

Напомним, что законопроект об отмене открепительных удостоверений внесли в Госдуму глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. В Центрибзиркоме инициативу поддержали. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что поправки в законодательство создадут максимально благоприятные условия для возможности голосования людей по принципу «презумпции доверия».

Читайте ранее в этом сюжете: В ГД рассказали, как будет действовать отмена открепительных на выборах

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа избирательной системы
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваМодульный человек и его конструкторы
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
РимИталия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
26.04.17
«Барселона» разгромила «Осасуну» — 7:1
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
26.04.17
«ЦСКА» забил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
26.04.17
Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
26.04.17
В США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Битва за Арктику: Норвегия будет бурить на севере много
ОслоНорвегия Борьба за Арктику Экономика
NB!
26.04.17
Андрей РепинСталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Прикамье и Урал: Смогут ли кандидаты от оппозиции одолеть врио губернаторов
МоскваРоссия Политические конфликты на Урале Политика
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
ещё главное