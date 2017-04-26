ЦИК РФ отменяет «крепостное избирательное право»

Москва, , 22:33 — REGNUM Существующую сегодня в Российской Федерации систему открепительных удостоверений председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала «крепостным избирательным правом». Проблема их отмены и использование механизма, позволяющего избирателям голосовать не по месту прописки, а по месту фактического нахождения, стала одной из тем проходившего 26 апреля заседания Центральной избирательной комиссии России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что возможные механизмы реализации отмены открепительных удостоверений сделают выборы более открытыми и честными. Кроме того, будут отменены все бюрократические барьеры, ограничивающие участие граждан РФ в выборном процессе. При этом она подчеркнула, что будут исключены любые возможности проголосовать при помощи данной системы дважды. Обеспечивать прозрачность работы выборов комиссия сможет при помощи специальной технологической системы, включающей, в том числе, видеонаблюдение.

Практика использования открепительных талонов в России неоднократно становилась объектом серьезной критики. В основном ее ругали за то, что она позволяет манипулировать избирателями и принуждать их к голосованию. Насколько эти обвинения являются обоснованными — вопрос открытый. Во всяком случае, конкретных фактов, когда бы манипуляции с открепительными талонами действительно повлияли на результаты выборов, предъявлено еще не было. Пока что все ограничивается голословными обвинениями. Однако у системы открепительных удостоверений действительно имеется ряд недостатков. И связаны они, прежде всего, с организацией выборного процесса. Для того, чтобы принять участие в выборах, человеку необходимо являться лично в избирательную комиссию по месту его прописки. Однако не всегда это возможно. Люди у нас в стране активно перемещаются. Причины и поводы для поездок и смены места жительства могут быть самые разные, начиная от семейных и заканчивая поиском работы и заработков. Нередко судьба заносит человека в края весьма отдаленные и труднодоступные и не всегда у него возникает желание и возможность возвращаться туда, где он прописан, только для того, чтобы явиться в избирательную комиссию и получить там открепительное удостоверение. А потом ему полагается сразу же сесть на поезд или в самолет и отправиться обратно для участия в голосовании по месту фактического проживания. Действительно, подобная практика выглядит несколько абсурдной. Видимо, поэтому действующую систему открепительных удостоверений председатель ЦИК Элла Памфилова назвала «избирательным крепостным правом». Чтобы сделать процесс выборов в России более рациональным и соответствующим критериям здравого смысла, от них решено отказаться. Это позволит принять участие в выборах людям, которые раньше такой возможности были лишены в силу элементарной невозможности или нежелания получать открепительные талоны по месту их прописки.

Для того, чтобы принять участие в выборах по месту фактического нахождения достаточно будет просто написать заявление в срок от 45 до 5 дней до выборов в местную избирательную комиссию, там, где человек в данный момент находится или фактически живет, а не прописан. Если же у потенциального избирателя вдруг возникнет необходимость уехать за пять дней до выборов, то перед отъездом надо обратиться в избирком по месту прописки и получить там открепительный талон, который даст возможность проголосовать, где он окажется в день выборов. Для тех, кто уже зарегистрирован на сайте госуслуг имеется возможность обратиться в избиркомы в электронной форме. В ходе заседания ЦИК России было объявлено, что разработаны специальные интерактивные карты, позволяющие каждому, кто находится в отъезде, найти ближайшие к нему избирательные комиссии.

Напомним, что законопроект об отмене открепительных удостоверений внесли в Госдуму глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков. В Центрибзиркоме инициативу поддержали. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что поправки в законодательство создадут максимально благоприятные условия для возможности голосования людей по принципу «презумпции доверия».

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