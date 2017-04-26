«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»

Рим, , 22:44 — REGNUM Итальянская газета La stampa в очередном материале, посвященном России, решила обсудить военный потенциал Калининградской области и взяла интервью у Густава Гресселя, аналитика Европейского совета по международным отношениям, специалиста по странам восточной Европы и России.

В начале интервью издание привело небольшую историческую справку, в которой написало, что десять лет назад Калининград мог бы смело называться ответом России на модель Гонконга: небольшой регион с важным экономическим влиянием и российским окном в Европу. Но год назад особый экономический статус региона, который был направлен на то, чтобы сделать Калининград экономически процветающим городом, закончился (издание не упоминает, что статус особой экономической зоны не привел к расцвету региона — прим. ИА REGNUM ). С тех пор, с присоединением Крыма и кризисом на Украине, область превратилась в «стратегический военный форпост».

«В октябре 2016 года Россия достигла своей давней цели: разместить ядерные ракеты «Искандеры» на территории, продолжая милитаризацию Калининграда. Основные европейские города, таким образом, в настоящее время находятся в потенциальной опасности».

Густав Грессель подтвердил мнение редакции и в интервью сообщил, что Калининград — это не просто «поле идеологической борьбы», «форпост Москвы в центре Европы». Следует понимать, что Москва может заблокировать доступ к Балтийскому морю в любое время: европейские и союзные силы, присутствующие в настоящее время, слишком слабы, чтобы обеспечить эффективную защиту. «Если что-нибудь случится, мы должны полагаться только на военно-воздушные силы, которые должны нейтрализовать системы ПРО в Калининградской области. Но атака на область будет означать объявление войны России со всеми вытекающими отсюда последствиями», — предупреждает аналитик.

За последние три года число нарушений европейского воздушного пространства со стороны России увеличилось, как и военные учения на границе с ЕС. Причина, по мнение эксперта, в том, что «русские сильнее, быстрее и лучше вооружены». И это говорит не только размещение ракет «Искандер». Грессель предлагает посмотреть на спутниковые снимки или послушать радиопередачи — над Калининградом находится своего рода «черная дыра: никто не знает, что там происходит, поэтому соседние страны очень обеспокоены».

На вопрос журналиста о том, зачем Путин пытается поднять уровень напряженности в этом регионе, эксперт ответил, что Россия имеет очень субъективное восприятие безопасности: она пытается защититься от предполагаемых угроз, исходящих от Украины и Белоруссии, например, стремится уравновесить то, что происходит на Западе. Приводится следующий фантастический пример: русские считают, что антикоррупционные протесты, переименованные в «Майдан в Москве», были организованы в скандинавских странах, и поэтому направили свои ракеты на них. «Москва видит западную свободу, как призрак и опасность, и пытается бороться с этим, русские искренне полагают, что за границей планируют и организуют действия против них и их культуры», — заметил Грессель.

Необходимо отметить, что «аналитик» не упомянул про разворачивание войск НАТО в Прибалтике, непосредственно на границах с Россией и про многочисленные военные учения, которые проходят в этих странах.

Читайте ранее в этом сюжете: Прибалтика для России: Транзит. Калининград. Белоруссия. Финляндия. Польша