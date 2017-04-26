Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции

Каракас, , 22:05 — REGNUM Напряжение в противостоянии сторонников правительства и оппозиции в Венесуэле нарастает. По мнению испанского издания La Razón, президент страны Николас Мадуро «еще не пошел ва-банк, но уже пробует предпринимать резкие и решительные шаги». «Руководитель Венесуэлы распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции — координатора движения Vente Venezuela Марию Корину Мачадо, которой вменяются в вину «публичное запугивание, нанесение тяжких телесных повреждений, убийства, действия, направленные на разрушение общества и терроризм», — пишет газета.

«Мадуро переходит к активной фазе воздействия на оппозицию с целью остановить длящиеся уже почти четыре недели протестные акции, провоцирующие уличные беспорядки в ходе которых погибло 26 человек, — полагает корреспондент издания Альмудена Негро. — Мачадо, которая опубликовала фото ордера на ее арест в своем Твиттере, считает, что «это последние шаги режима по земле Венесуэлы. Скоро ему придет конец». Мария Корина уверена: ничто не может остановить нас на пути к свободе. Решение о ее аресте — это провокация, на которую, считает она, президент ждет ответа. И ответ будет».

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