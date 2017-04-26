Среда, 26 Апреля 2017 года
23:27:08 МСК

Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции

Политика

Гражданское противостояние в Венесуэле продолжается

Флаг Венесуэлы
Флаг Венесуэлы

Каракас, 26 апреля 2017, 22:05 — REGNUM  Напряжение в противостоянии сторонников правительства и оппозиции в Венесуэле нарастает. По мнению испанского издания La Razón, президент страны Николас Мадуро «еще не пошел ва-банк, но уже пробует предпринимать резкие и решительные шаги». «Руководитель Венесуэлы распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции — координатора движения Vente Venezuela Марию Корину Мачадо, которой вменяются в вину «публичное запугивание, нанесение тяжких телесных повреждений, убийства, действия, направленные на разрушение общества и терроризм», — пишет газета.

«Мадуро переходит к активной фазе воздействия на оппозицию с целью остановить длящиеся уже почти четыре недели протестные акции, провоцирующие уличные беспорядки в ходе которых погибло 26 человек, — полагает корреспондент издания Альмудена Негро. — Мачадо, которая опубликовала фото ордера на ее арест в своем Твиттере, считает, что «это последние шаги режима по земле Венесуэлы. Скоро ему придет конец». Мария Корина уверена: ничто не может остановить нас на пути к свободе. Решение о ее аресте — это провокация, на которую, считает она, президент ждет ответа. И ответ будет».

Читайте ранее в этом сюжете: Венесуэла: число погибших выросло до 26

Читайте развитие сюжета: Венесуэла: Оппозиция угрожает, что «будет хуже»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Политический кризис в Венесуэле
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаДжаред Кушнер — универсальный солдат администрации Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
26.04.17
Ирина Медведева, Татьяна ШишоваМодульный человек и его конструкторы
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
26.04.17
«Депопуляция в Русской Арктике угрожает инвестициям в ресурсы и транспорт»
МоскваРоссия Развитие российской Арктики Политика
NB!
26.04.17
«Русские в Калининграде сильнее, быстрее и лучше вооружены»
РимИталия Калининград в окружении Евросоюза Политика
NB!
26.04.17
«Барселона» разгромила «Осасуну» — 7:1
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Венесуэла: Мадуро распорядился арестовать одного из лидеров оппозиции
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
26.04.17
Андрей РепинНе парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
Путин обсудил с Миннихановым ситуацию с банками Татарии
КазаньРоссия Банковское дело Экономика
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
26.04.17
Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
26.04.17
В США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Андрей РепинСталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное