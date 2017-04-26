Глава командования ВС США обсудил в Узбекистане военное сотрудничество

Ташкент, , 22:00 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 26 апреля принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Джозефа Леонарда Вотела, прибывшего в страну с рабочим визитом, сообщает Газета.уз.

«В ходе беседы были обсуждены вопросы двустороннего и многопланового сотрудничества, в том числе в военной и военно-технической сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Особое внимание было уделено ситуации в Афганистане и перспективам достижения мира в этой стране», — говорится в публикации.

Джозеф Вотел подтвердил, что Соединенные Штаты готовы продолжить динамичное развитие и укрепление узбекско-американских отношений.

«В этот же день Джозеф Вотел посетил площадь Памяти и почестей в столице, где возложил цветы к Монументу скорбящей матери», — сообщает издание.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, Джозеф Вотел также встретился с членами кабинета министров Узбекистана, с которыми обсудил развитие ситуации в Афганистане.

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