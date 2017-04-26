Глава МИД Турции обсудил с президентом Узбекистана вопросы сотрудничества
Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция рассматривает Узбекистан как долгосрочного партнера в регионе
Ташкент, 26 апреля 2017, 21:54 — REGNUM Турция рассматривает Узбекистан как важного и долгосрочного партнера в Центральной Азии, является сторонником укрепления дружеских уз, развития двусторонних отношений на основе принципов взаимного доверия. Как сообщает УзА, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу по итогам встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте 26 апреля.
Чавушоглу выразил уверенность, что вопросы, которые были обсуждены в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, выведут на новый уровень взаимоотношения между двумя странами, послужат открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества.
Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эти дни находится в Узбекистане с официальным визитом.
Как ИА REGNUM сообщало ранее, Узбекистан и Турция в марте 2017 года подписали пакет соглашений на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов.
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