В Таджикистане обдумывают внедрение альтернативной военной службы

Душанбе, , 21:43 — REGNUM В правительство Таджикистана представлен проект закона об альтернативной службе. Об этом сегодня, 26 апреля, во время рассмотрения закона «О воинской обязанности и военной службе» сообщил глава Министерства обороны страны Шерали Мирзо.

Он также отметил, что для реализации этого проекта потребуются большие финансовые средства.

По словам главы оборонного ведомства, в случае возникновения военного положения Таджикистану потребуется до 45 тысяч офицеров, а на данный момент в запасе находятся 1 млн 270 тыс. офицеров.

Ежегодно высшие учебные заведения страны выпускают 7 тысяч офицеров запаса. Министр не исключил, что в будущем получить военное звание смогут только те, кто после окончания учебы еще и отслужит определенный период в армии. Введение военных кафедр во всех вузах страны Шерали Мирзо назвал нецелесообразным.

Напомним, что по официальным данным, в стране насчитывается 600 тысяч молодых людей призывного возраста. Из них 150 тысяч имеют отсрочку или освобождение от армии или непригодны для прохождения службы, и еще 100 тысяч находятся в трудовой миграции.

Сегодня срок службы в армии составляет 2 года. Однако власти на протяжении последних нескольких лет обещают сократить до полутора лет. Сегодня, кстати, депутат Абдухалим Гаффоров в ходе парламентского заседания также предложил вдвое сократить срок обязательной воинской службы. Однако подобные инициативы все еще не своей реализации.

В рейтинге мощнейших армий мира Таджикистан занимает 81 место из 126, занимая предпоследнее место среди стран Средней Азии. Ниже этот индекс — у Туркмении.