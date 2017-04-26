КНДР: Действия США ведут к ядерной войне на Дальнем Востоке

Нью-Йорк, США, , 21:11 — REGNUM Агрессивные действия США на Корейском полуострове ставят региона на грань ядерной войны. Об этом сегодня, 26 апреля, заявило постоянное представительство Корейской Народно-Демократической Республики при Организации Объединенный Наций.

«Всем известно, что США ведут ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны», — сказано в заявлении постоянного представительства КНДР при Всемирной организации.

В заявлении подчеркивается, что размещение администрацией президента США Дональда Трампа сил в регионе для устрашения Пхеньяна «никогда не запугает КНДР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что президент Трамп не даст «психу из КНДР» заполучить межконтинентальные ядерные ракеты, способные поразить территорию США.

При этом представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что американские власти допускают, что у КНДР уже есть ракеты, способные достичь американской территории.