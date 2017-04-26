Среда, 26 Апреля 2017 года
21:55:41 МСК

КНДР: Действия США ведут к ядерной войне на Дальнем Востоке

Политика

Напряженность вокруг Северной Кореи не спадает

Боевые корабли ВМС США
Иллюстрация: U.S. Navy
Боевые корабли ВМС США

Нью-Йорк, США, 26 апреля 2017, 21:11 — REGNUM  Агрессивные действия США на Корейском полуострове ставят региона на грань ядерной войны. Об этом сегодня, 26 апреля, заявило постоянное представительство Корейской Народно-Демократической Республики при Организации Объединенный Наций.

«Всем известно, что США ведут ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерной войны», — сказано в заявлении постоянного представительства КНДР при Всемирной организации.

В заявлении подчеркивается, что размещение администрацией президента США Дональда Трампа сил в регионе для устрашения Пхеньяна «никогда не запугает КНДР».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм заявил, что президент Трамп не даст «психу из КНДР» заполучить межконтинентальные ядерные ракеты, способные поразить территорию США.

При этом представитель Госдепартамента Марк Тонер заявил, что американские власти допускают, что у КНДР уже есть ракеты, способные достичь американской территории.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ядерная программа Северной Кореи
Главное сегодня
NB!
26.04.17
«ЦСКА» забил четыре безответных мяча в ворота «Локомотива»
МоскваРоссия Футбол Спорт
NB!
26.04.17
Андрей РепинНе парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
26.04.17
В США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
ещё главное