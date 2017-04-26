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Адмирал ВМС США: Северокорейские ракеты достанут до Гавайских островов

Политика

Адмирал Тихоокеанского командования Гарри Гаррис припугнул и Австралию тоже

Радиус действия северокорейских ракет
TUBS, Cmglee
Радиус действия северокорейских ракет

Вашингтон, 26 апреля 2017, 20:55 — REGNUM  Ядерные ракеты, запущенные в КНДР, могут долететь до Гавайских островов, заявил журналистам командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис.

По мнению американского адмирала, угрозы, высказанные Пхеньяном, говорят о том, что ракеты КНДР нацелены во все стороны и угрожают в том числе и Австралии.

Кроме того, адмирал Гаррис заявил, что безопасность и экономическое процветание США напрямую связаны с Тихоокеанским регионом.

Напомним, ранее официальный Пхеньян сделал заявление о том, что в ответ на агрессивную политику Вашингтона КНДР может допустить возможность превентивного ракетного удара.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка вокруг Корейского полуострова продолжает накаляться. В начале апреля США заявили о намерении предотвратить проведение очередных северокорейских ядерных испытаний и направили к Корейскому полуострову ударную группу ВМС США, возглавляемую атомным авианосцем «Карл Винсон».

25 апреля ударная корабельная группа, идущая в район Кореи, была дополнена атомной подводной лодкой «Мичиган», которая уже вошла в южнокорейский порт Пусан.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Япония, Южная Корея и США озвучили новые санкции против КНДР

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