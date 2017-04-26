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Генштаб ВС РФ: США готовят потенциал для массированного ядерного удара

Политика

Новый виток гонки вооружений уже идет

Пуск крылатой ракеты «Томагавк»
Иллюстрация: U.S. Navy
Пуск крылатой ракеты «Томагавк»

Москва, 26 апреля 2017, 20:24 — REGNUM  Генеральный штаб Вооруженных сил Российской Федерации заявил, что США создают военную инфраструктуру у границ России для нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по РФ. Такое заявление сделал сегодня, 26 апреля, первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Виктор Познихир на московской конференции по международной безопасности.

По словам Познихира, нахождение баз ПРО США в Европе, а также кораблей с элементами ПРО в акваториях морей и океанов, приближенных к территории России, создает мощный скрытый ударный компонент для возможного нанесения внезапного ракетно-ядерного удара по Российской Федерации.

Познихир детализировал, что в Европе эшелон системы противоракетной обороны США основан на использовании наземной версии радиолокационных систем и пусковых установок морской системы ПРО/ПВО Aegis.

Данные пусковые установки обеспечивают применение широкой номенклатуры ракет разных типов, в том числе крылатых ракет большой дальности типа Tomahawk.

Ракеты семейства Tomahawk предназначены для поражения наземных целей и имеют максимальную дальность полета от 1700 до 2500 километров (в зависимости от модификации). На ракеты Tomahawk можно поставить ядерные боеголовки мощностью от 5 до 200 килотонн в тротиловом эквиваленте.

По сути, крылатая ракета Tomahawk, оснащенная ядерной боеголовкой, — это ядерные ракеты средней и меньшей дальности. Ещё в 1987 году США и СССР подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, чтобы не раскручивать гонку вооружений.

Также Познихир отметил, что наращивание потенциала противоракетной обороны США стимулирует гонку вооружений со стороны других государств и нарушает сложившийся паритет стратегических вооружений. Он констатировал, что за последние 15 лет власти США затратили на укрепление и развертывание системы ПРО $130 млрд, а в ближайшие пять лет планируют вложить еще порядка $55 млрд.

Таким образом, к 2022 году противоракет США будет больше, чем боевых блоков на российских межконтинентальных баллистических ракетах.

«Такое количество огневых средств ПРО представляет серьезную угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО», — сказал Познихир.

Он подчеркнул, что Россия будет вынуждена принимать меры, чтобы обезопасить себя от воздействия как средств мгновенного глобального удара, так и противоракетной обороны.

«Но эта гонка вооружений не нужна ни нам, ни кому-либо другому», — констатировал представитель Генштаба.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны РФ: США за 150 секунд могут поразить наши баллистические ракеты

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