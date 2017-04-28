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Антизаконные призывы белорусской оппозиции. Каким будет ответ?

Политика

Отреагируют ли белорусский Мининформ и МИД? Обзор блогосферы

Александр Лукашенко
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 28 апреля 2017, 06:06 — REGNUM  Публичные и противозаконные призывы белорусской прозападной оппозиции уже не единожды игнорировались ответственными органами. Очередной выпад, случившийся сейчас, после подавления попытки минского майдана, ставит вопрос ребром: насколько попустительским будет отношение к подобным призывам? Ситуацию анализирует обозреватель ИА REGNUM Юрий Баранчик.

В передаче «Форум» с названием, ни больше, ни меньше, «Хватит ли у России денег, чтобы оккупировать Беларусь и воевала бы наша армия с российской?», которая вышла в эфир на польском телевидении, был явлен пример испытанной и избитой пропаганды. Пресловутая «российская угроза» используется польской пропагандой как страшилка для Белоруссии, призванная расстроить отношения двух народов и внести в них изрядную долю подозрительности и недоверия. Не менее интересно, что эта передача тиражируется сайтами, которые носят белорусские доменные имена, и подпадают под белорусское же законодательство.

Передача содержала прямой призыв к белорусской молодежи идти на снайперские курсы, осваивать тактику боя и приемы террористической войны. Спрашивается, зачем им это нужно? К чему эти призывы взяться за оружие и главное, будут ли они проигнорированы белорусскими официальными лицами, в том числе министром информации и МИД? Тем более, что опыт есть, и он связан с репрессиями против журналистов ИА REGNUM, которые говорили об угрозе белорусского майдана еще за несколько месяцев до того, как такая попытка была действительно предпринята.

Самое главное, что иногда промолчать — значит поддержать, и не обращать внимания на призывы, несущиеся с экранов польского телевидения, чревато последствиями. Свеж еще пример идеологической вертикали Януковича, игнорировавшего льющуюся в прессе агрессивную русофобию, что давало возможность выступать персонам типа Яроша и Тягнибока. Но ведь обернулись эти русофобы в итоге не против России, а против Украины. Так кого же поддержит идеологическая вертикаль, белорусов и их страну — или прозападную оппозицию, выступающую с призывами осваивать военные приемы?

Узнайте подробности в статье: Белорусская оппозиция снова призывает взяться за ножи

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