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Генпрокуратура признала «Открытую Россию» Ходорковского нежелательной НКО

Политика

А также ещё две иностранные НКО, работающие в России

Рембрант. Раскаявшийся Иуда возвращает серебреники. 1629
Рембрант. Раскаявшийся Иуда возвращает серебреники. 1629

Москва, 26 апреля 2017, 19:51 — REGNUM  Генеральная прокуратура Российской Федерации признала нежелательными в России ещё три иностранные неправительственные организации. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Он рассказал, что по результатам изучения поступивших в Генпрокуратуру материалов сегодня было принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности следующих иностранных неправительственных организаций: Open Russia Civic Movement, Institute of Modern Russia и Otkrytaya Rossia.

Open Russia Civic Movement — это Общественное сетевое движение «Открытая Россия», зарегистрированное в Великобритании. Modern Russia, Inc — «Институт современной России», зарегистрированный в США.

«Открытая Россия» была учреждена в ноябре 2015 года Михаилом Ходорковским, который был помилован в конце 2013 года президентом России Владимиром Путиным. Примечательно, что Ходорковский обещал после помилования не заниматься политической деятельностью, но свое обещание нарушил.

«Открытая Россия» — как раз один из инструментов, с помощью которого Ходорковский пытается влиять на внутриполитическую обстановку в России.

Куренной пояснил, что «Открытая Россия» осуществляет на территории РФ специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, признания их итогов нелегитимными.

Он подчеркнул, что деятельность «Открытой России» направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации, что представляет угрозу основам конституционного строя Российской Федерации и безопасности государства.

Генпрокуратура РФ направила информацию о принятом решении в Министерство юстиции для включения вышеперечисленных организаций в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Таким образом, число нежелательных иностранных НКО в России возросло до 10.

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