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Белеет парус Эрдогана... К новым визитам – новым курсом

Политика

Эрдоган готовится к визитам в Россию, Китай и США

Берег турецкий
Иван Шилов © ИА REGNUM
Берег турецкий

Москва, 28 апреля 2017, 04:04 — REGNUM  О необходимости и возможности обновления внешнеполитического курса Турции рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Запланированные визиты турецкого президента в Россию, Китай и США будут первыми в его новом качестве — победителя на референдуме, изменившем политическое устройство Турции в сторону увеличения полномочий президента. Эти контакты, вкупе с заявлениями Эрдогана с угрозами поинтересоваться мнением турецкого народа о вступлении Турции в ЕС, должны показать Брюсселю гордую и независимую политику Анкары, которая может бестрепетно отпустить сожаления по поводу неудавшегося кемалистского проекта. И смело пустится в поиск новых проектов и новых альянсов, забыв про Евросоюз, который 54 года обещал вот-вот включить в себя Турцию.

А новые альянсы могут потребоваться Турции уже совсем скоро. Нерешенность курдского вопроса, вкупе с усиливающейся со стороны США поддержкой курдских сепаратистов, подталкивает Анкару к более плотному сотрудничеству со своими тактическими союзниками по борьбе с исламистскими террористами, то есть развитию контактов с Россией и Ираном.

Пока непонятно как поведет себя Вашингтон, демонстрирующий как минимум беспечность по отношению к территориальной целостности Турции. Во многом от этого будет зависеть будущее, к которому устремится корабль беспокойной турецкой государственности.

С подробностями вы можете ознакомиться в статье: Турецкий корабль в бушующем океане Ближнего Востока

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