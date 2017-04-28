Пятница, 28 Апреля 2017 года
04:12:55 МСК

Трамп выбирает врага: исламизм забыт, Тегеран выбивается вперед

Политика

Почему Вашингтон пытается дискредитировать президента Рухани

Империализм обнажает своё истинное лицо
Иван Шилов © ИА REGNUM
Империализм обнажает своё истинное лицо

Москва, 28 апреля 2017, 03:30 — REGNUM  Множество агрессивных по содержанию высказываний, сделанных новым президентом США в сторону Ирана, заставляет задуматься о причинах и последствиях такой линии американской политики. Об этом рассуждает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Действительно, предыдущая администрация Белого дома шла скорее путем задабривания Ирана, снимая санкции в обмен на уступки по развитию иранской ядерной программы. Президент Трамп заявил, что считает Венские соглашения, содержащие указанные взаимные уступки, «самой худшей из когда-либо заключенных сделок». Начавшаяся вслед за этим работа комиссии по проверке безопасности для США достигнутых договоренностей еще не завершена, но также не предвещает Тегерану ничего хорошего.

Негативно высказался в отношении Ирана и госсекретарь США Рекс Тиллерсон: «Всесторонняя политика в отношении Тегерана требует решения всех исходящих от него угроз. Иран является ведущим государством-спонсором терроризма в мире, подрывая интересы США в таких странах, как Сирия, Йемен, Ирак и Ливан, продолжает поддерживать атаки против Израиля». Также он заявил об исчерпанности «стратегического терпения» у США.

Предстоящие в мае выборы президента Ирана тоже способствуют наращиванию Вашингтоном риторики в отношении этой страны, в надежде повлиять на исход выборов в нужную для себя сторону. Но этим фактором все не исчерпывается, непонятна причина, по которой иранская угроза перевесила в американской риторике угрозу того же ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Можно предположить у Вашингтона наличие планов по хаотизации ситуации как вокруг Ирана, так и в нем самом. Особенно ярко свидетельствует об этом наименование «несостоявшееся государство», которое вслед за Сирией Вашингтон начал применять по отношению к Ирану.

Подробности и причины обострения антииранской риторики США в статье: Для США врагом номер один становится Иран

Предлагаем вашему вниманию и другие статьи Станислава Тарасова посвященные раскрытию неочевидных факторов очевидных политических событий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Аналитика ИА REGNUM короткой строкой
Главное сегодня
NB!
28.04.17
Белеет парус Эрдогана... К новым визитам – новым курсом
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Трамп выбирает врага: исламизм забыт, Тегеран выбивается вперед
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Безымянная высота в московском метро? Восстановить имена героев
МоскваРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Культура
NB!
28.04.17
Есть ли выход из виртуальной ловушки?
Санкт-ПетербургРоссия Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Общество
NB!
28.04.17
История благих намерений
БернШвейцария Аналитика ИА REGNUM короткой строкой Политика
NB!
28.04.17
Андрей ВыползовРейхстаг: крупнейший и истинно народный памятник Воину-Освободителю
БерлинГермания REGNUM: ничто не забыто Политика
NB!
28.04.17
ЦБ обсудит ключевую ставку: оснований ее удерживать нет
МоскваРоссия Ключевая ставка Банка России Экономика
NB!
27.04.17
Венесуэла выходит из ОАГ
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Анна ШвабауэрПопадет ли в цель «антисуицидальный пакет» законопроектов?
МоскваРоссия Становление ювенальной юстиции Политика
NB!
27.04.17
Рубен Заргарян«Освобождение Шуши — реконкиста в исполнении карабахских армян»
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
27.04.17
Ответ на давление: Клинцевич напомнил Хейли закон Ньютона
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
27.04.17
«Войну фейков Мадуро проигрывает»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
27.04.17
Вячеслав ЗилановКурильские рыболовные страдания
Южно-СахалинскРоссия Курильские острова и Япония Политика
NB!
27.04.17
Юрий СеливановВраг готов к диверсии: НПО «Сатурн» под угрозой
РыбинскЯрославская областьРоссия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
27.04.17
В Киеве 2017 год объявят Годом УПА*
КиевУкраина Закон о декоммунизации на Украине Политика
NB!
27.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 27 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
27.04.17
Путин: Переговоры с Абэ прошли в конструктивном ключе
МоскваРоссия Внешняя политика России Политика
NB!
27.04.17
Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ«Строительство Эгийнской ГЭС — это вопрос независимости Монголии»
Улан-БаторМонголия Проблемы Байкала Политика
NB!
27.04.17
Россия или терроризм: чего действительно боятся шведы
СтокгольмШвеция Антитеррор Общество
NB!
27.04.17
Беби-бокс: «Простое иллюзорное решение очень сложной проблемы»
ЕкатеринбургРоссия «Беби-боксы» Общество
NB!
27.04.17
МИД Пакистана обвинил Индию в поддержке «Талибана»*
ИсламабадПакистан Афганский фактор Политика
NB!
27.04.17
Владимир Добрынин Сепаратизм Канарских островов: лояльность центру за его же деньги
МадридИспания Сепаратизм в Европе Политика
ещё главное