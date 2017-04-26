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Генштаб ВС России: Авиагруппа на сирийской базе Хмеймим сокращена на 50%

Политика

Сокращение числа самолетов стало возможным после уменьшения количества непримиримых отрядов боевиков

Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии
Иллюстрация: Минобороны России
Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Москва, 26 апреля 2017, 19:46 — REGNUM  Россия почти наполовину сократила численность своей авиагруппировки, изначально располагавшейся в Сирии на базе Хмеймим, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской на VI Московской международной конференции по безопасности.

Сокращение числа самолетов военные сочли возможным после уменьшения количества непримиримых отрядов боевиков на территории САР.

По словам Сергея Рудского, с начала военной операции против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии Воздушно-космические силы России сделали более 23 тыс боевых вылетов, в ходе которых нанесли по незаконным вооруженным формированиям и их инфраструктуре почти 77 тыс авиаударов.

ВКС России меньшим числом боевых единиц нанесли в четыре раза больше воздушных ударов, чем ВВС коалиции, возглавляемой США.

Российский генерал подчеркнул, что группировка ВКС на базе Хмеймим держит под своим контролем все воздушное пространство Сирии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сирии интенсивно работает российский Центр по примирению сторон, в результате деятельности которого, подкрепленной авторитетом группировки ВКС России, более тысячи отрядов, неподконтрольных официальному Дамаску, отказались от вооруженной борьбы с законным правительством Сирии.

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