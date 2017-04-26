Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»

Бухарест, , 19:24 — REGNUM «Российская Федерация является агрессором в информационной войне. Она действует исключительно организованно — от Вашингтона до Черногории, от Сербии до выборов во Франции и Германии», — заявил 26 апреля на конференции «Информационная война при близком рассмотрении», организованной Румынской Академией, экс-глава МИД Румынии Кристиан Диаконеску, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Дьяконеску, «это общеизвестный факт, который не отрицает даже сама Москва». «Это говорит и Вашингтон, и все столицы западного мира», — добавил он, призвав ЕС принять в этом вопросе «другую логику, менее лицемерную и менее жертвенную».

В этом контексте он привел пример Эстонии, которая в 2007 году «пострадала от агрессии», когда ее «информационная система была полностью обрушена». НАТО, по его словам, тогда отказалась «защищать» Эстонию, руководствуясь своими экономическими и геополитическими интересами. «Эстония отчаялась. Ее банковскую систему обрушили, заблокировали работу государственных институтов, а ответом на все это стало лишь осуждение», — сказал Дьяконеску.

Он призвал не недооценивать информационную войну, которая «является одной из форм проявления агрессии, изощренно организованной, и способной в определенный момент «взять в заложники» внешнюю политику любого государства». «Проблема информационной войны, осознанная и получившая определение на мировом уровне, похоже, не признается в Румынии политическими кругами… Есть два варианта того, как понимать такую пассивность. Либо политический класс не осознает опасности и уязвимости в долгосрочной перспективе в том, что означает информационной войны в широком смысле, либо имеются особые основания молчать, и вот это было бы куда более интересной и непростой проблемой», — подвел итог Кристиан Дьяконеску.