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Путин попросил Медведева провести воспитательную работу с Мединским

Политика

Некоторые идеи министра вызвали у президента удивление

Концерт в сельском клубе
Цитата из к/ф «Дело было в Пенькове». реж. Станислав Ростоцкий. 1957. СССР
Концерт в сельском клубе

Москва, 26 апреля 2017, 19:22 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин в шутку попросил председателя правительства Дмитрия Медведева провести воспитательную работу с министром культуры Владимиром Мединским. Инцидент произошел сегодня, 26 апреля, на совещании с членами правительства.

В ходе заседания Мединский докладывал президенту о концепции развития сельских клубов. «Нам показалось важным, чтобы Дом культуры в большом селе представлял собой место, где можно провести семейный досуг, культурно провести время всей семьей», — сказал министр.

В министерстве был разработан проект типовых домов культуры в небольших населенных пунктах. В рамках этого проекта предлагается переоборудовать старые советские дома культуры с большими залами для партсобраний.

«Система работы старых советских ДК была простой: большой зал для проведения партсобраний и редких концертов и небольшие кабинеты методистов, кружки, народное творчество — вот так», — отметил Мединский. Он также пояснил, что Минкульт тщательно изучил опыт передовых регионов, которые уже переоборудовали старые советские ДК под современные сельские клубы. «Мы просмотрели опыт передовых регионов, которые в это вкладывались, — Белгород, Башкортостан, Калуга», — сказал Мединский. Он добавил, что уже разработаны несколько типовых проектов новых клубов.

В представлении Минкульта такой клуб должен иметь большой зал с огромным телевизором, где мужчины могут посмотреть, например, хоккей. Мединский считает, что смотреть хоккей с друзьями в клубе интереснее, чем одному дома.

«Вместе интереснее, но почему только с мужчинами? Дмитрий Анатольевич, проведите воспитательную работу», — пошутил Путин.

Однако Мединский не стушевался и ответил, что в таких идеальных сельских клубах для женщин предусмотрено отдельное место, где можно будет побеседовать с подругами.

Также Мединский рассказал, что в подобных клубах предполагается наличие большой библиотеки, зала для занятия детей хореографией, а также гимнастического зала и зала для игры в настольный теннис.

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