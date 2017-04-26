В США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
Пуск прошел успешно
Вашингтон, 26 апреля 2017, 19:11 — REGNUM Власти США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на американских военных.
Сообщается, что пуск МБР Minuteman III был осуществлен с военной базы Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее американские СМИ сообщили, что ВВС СШа намерены 26 апреля провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.
Напомним, МБР Minuteman III стоит на вооруженииВВС СШАс 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США. Ракеты подвергаются регулярной модернизации, предполагается, что эта ракета останется на вооружении ВВС США вплоть до 2020 год.
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