Среда, 26 Апреля 2017 года
20:23:41 МСК

Стас Костюшкин отказался баллотироваться в ярославские депутаты

Политика

Певец продолжит участвовать в городских проектах

Стас Костюшкин и Владимир Слепцов
Иллюстрация: Страница Стаса Костюшкина в Инстаграм
Стас Костюшкин и Владимир Слепцов

Ярославль, 26 апреля 2017, 18:58 — REGNUM  Певец Стас Костюшкин не будет баллотироваться в муниципалитет Ярославля. Об этом он сам рассказал ИА REGNUM.

«Вы что, серьезно думаете, что я буду баллотироваться? Я просто получил предложение», — отметил Стас Костюшкин.

В ответ на прямой вопрос, пойдет ли он в депутаты, певец заявил: «Нет». При этом он уточнил, что будет «участвовать в проектах города».

О том, что Стас Костюшкин может пойти на выборы в муниципалитет Ярославля, ранее сообщал источник ИА REGNUM в региональном исполкоме «Единой России». 27 апреля заканчивается регистрация участников праймериз партии власти по отбору кандидатов от партии власти.

Стас Костюшкин дружит с мэром Ярославля Владимиром Слепцовым. Певец присутствовал на инаугурации главы города, участвовал в общегородском субботнике в середине апреля и анонсировал открытие своей пончиковой.

Читайте ранее в этом сюжете: «Единая Россия» думает над выдвижением Стаса Костюшкина в гордуму Ярославля

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы депутатов муниципалитета Ярославля-2017
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Румынская паранойя: «Россия — агрессор в информационной войне»
БухарестРумыния Информационная война против России Политика
NB!
26.04.17
В США провели испытательный пуск МБР Minuteman III
ВашингтонСША Военные учения Политика
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
«Не знаю, проснусь ли я в камере следующим утром»: экс-глава Удмуртии
МоскваРоссия Дело экс-главы Удмуртии Александра Соловьева Происшествия
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
«Правительство служит только тормозом»
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Елена ХаненковаСтраны Брейвика — «лидеры счастья»: новое измерение «шоковой терапии»
МоскваРоссия Организация Объединённых Наций Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
ещё главное