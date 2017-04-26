Среда, 26 Апреля 2017 года
18:54:24 МСК

Назад в будущее: ярославские чиновники хотят вернуться в депутатские кресла

Политика

В предварительном голосовании примут участие заммэра Ярославля и советник губернатора

Сергоей Калинин
Иллюстрация: Фото страницы Сергея Калинина в Facebook
Сергоей Калинин

Ярославль, 26 апреля 2017, 18:50 — REGNUM  Документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в муниципалитет Ярославля подали уже бывший советник губернатора, бывший и.о. мэра города Алексей Малютин и действующий заместитель мэра Сергей Калинин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостраительства Сергей Калинин выдвинут в 15 избирательном округе Ленинского района.

«Хочу попробовать свои силы и пообщаться с молодежью», — объяснил корреспонденту ИА REGNUM свое решение поучаствовать в праймериз Сергей Калинин.

Сергей Калинин дважды, в 2008 и 2012 годах избирался депутатом муниципалитета Ярославля от Кировского района. В 2008—2012 годах возглавлял фракцию «Единой России» в городском муниципалитете. Работал генеральным директором ООО «Промстроймонтаж», в 2014 году возглавил муниципальное акционерное общество «Ярославльзаказчик». В июле 2016 года перешел на работу в мэрию Ярославля на пост вице-мэра по вопросам градостроительства.

25 апреля, как уже сообщало ИА REGNUM свою кандидатуру на праймериз выдвинул экс-врио мэра Ярославля, советник губернатора Ярославской области Алексей Малютин. Сегодня, 26 апреля Малютин по собственному желанию покинул пост советника главы региона, заявив о том, что намерен сосредоточится на избирательной кампании. Как и Калинин, Малютин был депутатом и председателем муниципалитета Ярославля действующего созыва, однако после ареста мэра Евгения Урлашова пересел в его кресло, которое был вынужден уступить Владимиру Слепцову.

Читайте ранее в этом сюжете: Бывший глава Ярославля идёт в муниципалитет города от «Единой России»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы депутатов муниципалитета Ярославля-2017
Главное сегодня
NB!
26.04.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 26 апреля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Михаил АлександровВойна России и США на Ближнем Востоке: сценарий из недалекого будущего
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
26.04.17
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Нижний НовгородРоссия День Победы Общество
NB!
26.04.17
В Узбекистане вновь отменили акцию «Бессмертный полк»
ТашкентУзбекистан «Бессмертный полк» Политика
NB!
26.04.17
Регионы смогут устанавливать требования к фамилиям детей
МоскваРоссия Совет Федерации РФ Общество
NB!
26.04.17
«Россия не хочет иметь репутацию страны, плюющей на экологию в Арктике»
МоскваРоссия Борьба за Арктику Политика
NB!
26.04.17
Под ударом: Налоговый маневр превратит пенсии в пособия по бедности
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Губернатор Петербурга умолчал о судьбе Исаакия, а депутаты не спросили
Санкт-ПетербургРоссия Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ Политика
NB!
26.04.17
В ДНР смертность в 3,2 раза превысила рождаемость
ДонецкДНР Демографическая статистика Общество
NB!
26.04.17
Главе Якутии «третий срок уже не светит, второй бы досидеть»
ЯкутскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
26.04.17
Экспертный круглый стол ИА REGNUM: «Новые губернаторы и старые элиты»
МоскваРоссия Пресс-центр ИА REGNUM Политика
NB!
26.04.17
Дмитрий Орлов, Михаил НейжмаковНовые губернаторы и старые элиты
МоскваРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
26.04.17
Марат ШибутовНефтегазовая отрасль Казахстана: стагнация с политическими рисками
АстанаКазахстан Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
26.04.17
Похитителям невест может грозить до трех лет лишения свободы
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
26.04.17
Юрий СеливановПольский шлях на Одессу
ОдессаУкраина Украина и Польша Экономика
NB!
26.04.17
Чехия «выполнила долг»: парламент страны признал Геноцид армян
ПрагаЧехия Геноцид армян в Османской Турции Политика
NB!
26.04.17
«Новосибирск слишком плоский, ему пора расти вниз и вверх»
НовосибирскРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
26.04.17
Анна КумицкаяГладить нежно: как владимирские памятники отдали «безродному космополиту»
ВладимирРоссия Развитие музеев Общество
NB!
26.04.17
Совфед призывает Минфин не подТрунивать над населением
МоскваРоссия Макроэкономика России Экономика
NB!
26.04.17
Четыре раненых мирных жителя в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
26.04.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКиев «оштрафовал» «Газпром» на $6,5 млрд, а что дальше? — обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
26.04.17
Совфед отправил в отставку главного военного прокурора
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
ещё главное