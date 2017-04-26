Назад в будущее: ярославские чиновники хотят вернуться в депутатские кресла

Ярославль, , 18:50 — REGNUM Документы на участие в предварительном голосовании «Единой России» по выборам в муниципалитет Ярославля подали уже бывший советник губернатора, бывший и.о. мэра города Алексей Малютин и действующий заместитель мэра Сергей Калинин. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Заместитель мэра Ярославля по вопросам градостраительства Сергей Калинин выдвинут в 15 избирательном округе Ленинского района.

«Хочу попробовать свои силы и пообщаться с молодежью», — объяснил корреспонденту ИА REGNUM свое решение поучаствовать в праймериз Сергей Калинин.

Сергей Калинин дважды, в 2008 и 2012 годах избирался депутатом муниципалитета Ярославля от Кировского района. В 2008—2012 годах возглавлял фракцию «Единой России» в городском муниципалитете. Работал генеральным директором ООО «Промстроймонтаж», в 2014 году возглавил муниципальное акционерное общество «Ярославльзаказчик». В июле 2016 года перешел на работу в мэрию Ярославля на пост вице-мэра по вопросам градостроительства.

25 апреля, как уже сообщало ИА REGNUM свою кандидатуру на праймериз выдвинул экс-врио мэра Ярославля, советник губернатора Ярославской области Алексей Малютин. Сегодня, 26 апреля Малютин по собственному желанию покинул пост советника главы региона, заявив о том, что намерен сосредоточится на избирательной кампании. Как и Калинин, Малютин был депутатом и председателем муниципалитета Ярославля действующего созыва, однако после ареста мэра Евгения Урлашова пересел в его кресло, которое был вынужден уступить Владимиру Слепцову.

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