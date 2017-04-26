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Президент Македонии отказал во встрече уполномоченному Госдепа США

Политика

Георгий Иванов в третий раз за месяц игнорирует визиты высокопоставленных представителей США и Евросоюза

Скопье, 26 апреля 2017, 18:42 — REGNUM  Президент Македонии Георгий Иванов отказался встречаться с уполномоченным Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Хойтом Йи, который должен прибыть с визитом в Скопье 1 мая, передаёт македонский телеканал «24 Вести».

По сообщениям СМИ, в рамках однодневного визита Хойт Йи планирует встретиться с представителями политических партий Македонии, а также рассчитывал провести переговоры с главой государства.

В заявлении офиса президента Македонии отмечено, что запрос на встречу с чиновником Госдепартамента действительно поступал, однако у Иванова не нашлось времени для переговоров с Йи из-за других планов, уже оговорённых в рамках его рабочего графика.

Отметим, что Георгий Иванов подобным образом уже в третий раз отказывается от встреч с высокопоставленными представителями США и Евросоюза. В конце марта президент Македонии не стал встречаться с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом, сославшись на позднее возвращение из Венгрии, а на минувшей неделе у главы республики не нашлось времени для сопредседателя Европейского совета по международным отношениям Карла Бильдта.

Георгий Иванов находится под большим давлением со стороны Запада после того, как в начале марта отказался вручать мандат на формирование нового правительства оппозиционному Социал-демократическому союзу Македонии (СДСМ) во главе с Зораном Заевым, который смог договориться о формировании парламентского большинства с проалбанскими партиями «Демократический союз за интеграцию», «Беса» и «Альянс албанцев», поддержав их так называемую «Албанскую платформу».

После консультации с премьер-министром Албании Эди Рамой в декабре 2016 года проалбанские партии выдвинули требование о проведении в Македонии конституционной реформы, которая предусматривала бы, в частности, придание албанскому языку статуса второго официального, а также отражение «многонациональности и национального равноправия» в государственной символике.

Свой отказ вручать мандат глава государства обосновал угрозой суверенитету Македонии из-за вмешательства Албании во внутренние дела страны. «Георгий Иванов имеет чёткую позицию — мандат на составление нового правительства не будет выдан до тех пор, пока не последует публичное осуждение так называемой «Албанской платформы», — говорилось в заявлении пресс-службы Георгия Иванова.

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