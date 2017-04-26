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Тимакова отказалась извиняться перед «Левада-центром» за резкие слова

Политика

Социологические опросы иногда отображают реальность

Наталья Тимакова
Иллюстрация: Kremlin.ru
Наталья Тимакова

Москва, 26 апреля 2017, 18:27 — REGNUM  Пресс-секретарь председателя правительства Российской Федерации Наталья Тимакова не собирается вступать с руководством «Левада-центра» в «заочную полемику». Об этом она заявила журналистам сегодня, 26 марта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал разгорелся после того, как «Левада-центр» провел социологический опрос о возможной отставке главы правительства Дмитрия Медведева. Согласно результатам этого опроса, 45% респондентов так или иначе высказываются за отставку Медведева.

После публикации результатов опроса журналисты попросили Тимакову прокомментировать их. Она заявила, что Медведев не придает «особого значения данным соцопросов», особенно «проведенных «Левада-центром» по вполне определенному политическому заказу».

Директор «Левада-центра» Лев Гудков счел высказывания Тимаковой лживыми и оскорбительными и потребовал извинений.

«Я видел эти комментарии. Лучше всего им извиниться перед нами за лживое утверждение, что это «политический заказ». Исследование было проведено в инициативном порядке. За наш счет. Никто нам его не заказывал», — сказал глава «Левада-центра».

Однако извинений со стороны Тимаковой не последовало. «Я не хотела бы вступать в заочную полемику с руководством «Левады», — сказала пресс-секретарь Медведева.

Читайте ранее в этом сюжете: Левада-центр ждет от Тимаковой извинений за реакцию на соцопрос о Медведеве

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