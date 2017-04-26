Военные Ирака заняли древний город Хатра

Багдад, , 18:25 — REGNUM Древний иракский город Хатра взят под контроль правительственными войсками, 26 апреля сообщает Reuters.

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО взят под контроль войсками, заявил представитель иракских военных Карим аль-Нури.

Читайте также: Боевики в Ираке применили иприт при атаке на военную базу с американцами

Напомним, город Хатра расположен недалеко от Мосула, в западном районе которого продолжаются боестолкновения с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте также: В Ираке ликвидирован террорист по прозвищу Русский

Полагают, что город Хатра был основан в III веке до нашей эры. Он входил в состав империи Селевкидов. Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разрушили это место вместе с другими крупными историческими объектами в Мосуле и его окрестностях.

По мнению экстремистской группировки, памятники древности способствуют идолопоклонству.

Читайте ранее в этом сюжете: Ирак: исламисты из Мосула ищут поддержки радикальных групп