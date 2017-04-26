В Сирии ВКС России применяют порядка 80 беспилотников

Москва, , 18:21 — REGNUM Российская военная группировка, находящаяся в Сирии по приглашению правительства этой страны, использует около 80 беспилотных летательных аппаратов, сообщил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

В ходе VI Московской конференции по международной безопасности, проводящейся в российской столице министерством обороны РФ, Сергей Рудской сообщил, что беспилотные летательные аппараты осуществляют разведку, наблюдение и оперативный контроль за авиаударами российских ВКС.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября 2015 года началась военная операция Воздушно-космических сил России на территории Сирии против боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился президент Сирии Башар Асад. После этого Совет Федерации ответил согласием на запрос президента России Владимира Путина на использование российских Вооружённых сил за рубежом.

26 апреля в Москве начала свою работу VI Московская конференция «Глобальная безопасность: вызовы XXI века». Для участия в форуме прибыли более 750 гостей, среди которых министры обороны и сотрудники военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 86 государств.

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