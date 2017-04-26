Отключением электроэнергии Киев выдавливает Луганск из Украины — Грызлов

Минск, , 18:08 — REGNUM Отключение электроэнергии можно рассматривать как сознательные, политически мотивированные, и абсолютно противоречащие Минским соглашениям шаги. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 апреля, об этом заявил журналистам полпред президента РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Отключением электроэнергии официальный Киев выдавливает Луганск из экономического пространства Украины», — заявил полпред президента РФ.

По его словам, украинские официальные лица «прямо признают, что задолженность потребителей с обеих сторон линии размежевания примерно одинакова, но электроэнергия была отключена только Луганску».

«Также они, фактически, признают невозможность погашения задолженности в условиях прекращения хозяйственных связей с отдельными районами Донбасса», — добавил он.

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В ночь на 25 апреля Украина прекратила поставки электроэнергии на территорию ЛНР. ООО «Луганское энергетическое объединение» согласно решению Министерства энергетики и угольной промышленности Украины и ГП «Энергорынок» блокировали подачу электричества на неподконтрольную украинскому правительству территорию. После этого Россия увеличила поставки электроэнергии ЛНР. Пока в ЛНР ощущается дефицит электроэнергии.

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