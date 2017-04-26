Одна из крупнейших спецопераций в Турции: выдано 3 тысячи 224 ордера

Анкара, , 17:52 — REGNUM Правоохранительные органы Турции получили 3 тыс. 224 ордера на арест подозреваемых в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, обвиняемым властями Турции в организации попытки государственного переворота в 2016 году, 26 апреля сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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Полиция Турции в настоящий момент проводит крупнейшую за последние несколько месяцев операцию против сторонников Гюлена. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что так называемые «тайные имамы» проникли в ряды правоохранительных органов Турции.

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«В настоящий момент в 72 провинциях задержаны одна тысяча девять тайных имамов, операция продолжается», — заявил Сойлу.

Напомним, после попытки военного переворота 15−16 июля 2016 года в Турции был введен режим чрезвычайного положения. Около 47 тыс. человек из более чем 113 тыс. задержанных до сих пор остаются под стражей. Исламский проповедник Гюлен отрицает обвинения Анкары.

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